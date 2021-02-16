«Порту» — «Ювентус». Прогноз на матч Лиги чемпионов (17.02.2021)

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сегодня, 00:03

«Порту» принимает на своем поле итальянский «Ювентус». Этот поединок состоится 17 февраля 2021 года в рамках плей-офф Лиги чемпионов. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на предстоящий матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены в победе «Ювентуса» и рекомендуют сделать ставку на их триумф по коэффициенту 2.04. Ничейный исход оценивают в 3.32. На победу «Порту» букмекеры дают 4.25. В этом поединке может быть интрига, португальцы всегда были непростыми соперниками.

Форма команд

«Порту» в нынешнем сезоне португальской Примейры идет на второй строчке. Команда имеет в активе 41 пункт и отстает от лидера чемпионата «Спортинга» на семь очков. Свои последние матчи «Порту» проводит не лучшим образом. В чемпионате клуб забил 43 гола и пропустил 21, по количеству забитых голов «Порту» лучший в Примейре.

«Ювентус» во главе с Андреа Пирло идет на четвертой строчке итальянской Серии А. У клуба 42 пункта в активе. От лидера «бьянконери» отстают на восемь очков. Это не лучший сезон в исполнении «Юве», но болельщики верят в то, что Пирло может изменить ситуацию, в первую очередь это касается Лиги чемпионов.

Информация для ставок

«Порту» никогда не выигрывал у «Ювентуса», всего эти команды сыграли между собой пять матчей

За пять матчей между этими командами «Порту» забил всего два мяча

Последний матч между командами был сыгран в Лиге чемпионов в 2017 году, тогда «Ювентус» победил 1:0

Прогноз

Букмекеры рекомендуют присмотреться к ставке на то, что в этом поединке будет тотал забитых мячей 2,5 — коэффициент 2.20.

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