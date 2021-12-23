«Мафра» — «Морейренсе». Прогноз на матч Кубка Португалии (23.12.2021)

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23 декабря 2021, 08:39

На стадии 1/8 финала Кубка Португалии «Мафра» на домашней арене примет «Морейренсе». Представляем прогноз и анализ ставок букмекеров на матч, который состоится 23 декабря 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет открыла такую линию на предстоящий поединок: победа «Мафры» идет по коэффициенту 2.94, за ничью предложена цена 3.28, а победа «Морейренсе» оценивается по котировке 2.42.

Форма команд

На предыдущей стадии Кубка Португалии «Мафра» прошла «Вилафранкенше». Команда обыграла соперника в гостях с минимальным счетом благодаря голу во втором тайме.

Также «Мафра» успешно выступает во второй лиге Португалии, где команда сейчас занимает седьмую строчку в общем зачете, отставая от тройки лидеров на четыре балла. Накануне предстоящей игры коллектив разделил очки с «Академикой» (2:2) на своем поле.

«Морейренсе» сейчас в плохой форме. Команда провела три неудачных матча в чемпионате Португалии, где у нее получилось набрать очки только в домашней игре с «Жил Висенте», а затем последовали поражения от «Портимоненси» (0:1) и «Боавишты» (0:1).

Информация для ставок

• В 2019 году «Мафра» выбила «Морейренсе» из Кубка Португалии (3:1)

• «Мафра» не проигрывала в 6 из прошлых 7 матчей на своем поле

• «Морейренсе» проиграл 3 последних гостевых поединка во всех турнирах

Прогноз

«Мафра» выступает достаточно крепким коллективом, который может дать достойный отпор даже представителю высшего дивизиона. Предлагаем ставку на 1Х по коэффициенту 1.56 в букмекерской конторе Фонбет.