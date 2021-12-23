«Мафра» — «Морейренсе». Прогноз на матч Кубка Португалии (23.12.2021)

На стадии 1/8 финала Кубка Португалии «Мафра» на домашней арене примет «Морейренсе». Представляем прогноз и анализ ставок букмекеров на матч, который состоится 23 декабря 2021 года.
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3 : 1
завершен
23 декабря 2021, 14:00
четверг
Ставки букмекеров
Букмекерская компания Фонбет открыла такую линию на предстоящий поединок: победа «Мафры» идет по коэффициенту 2.94, за ничью предложена цена 3.28, а победа «Морейренсе» оценивается по котировке 2.42.
Форма команд
На предыдущей стадии Кубка Португалии «Мафра» прошла «Вилафранкенше». Команда обыграла соперника в гостях с минимальным счетом благодаря голу во втором тайме.
Также «Мафра» успешно выступает во второй лиге Португалии, где команда сейчас занимает седьмую строчку в общем зачете, отставая от тройки лидеров на четыре балла. Накануне предстоящей игры коллектив разделил очки с «Академикой» (2:2) на своем поле.
«Морейренсе» сейчас в плохой форме. Команда провела три неудачных матча в чемпионате Португалии, где у нее получилось набрать очки только в домашней игре с «Жил Висенте», а затем последовали поражения от «Портимоненси» (0:1) и «Боавишты» (0:1).
Информация для ставок
• В 2019 году «Мафра» выбила «Морейренсе» из Кубка Португалии (3:1)
• «Мафра» не проигрывала в 6 из прошлых 7 матчей на своем поле
• «Морейренсе» проиграл 3 последних гостевых поединка во всех турнирах
Прогноз
«Мафра» выступает достаточно крепким коллективом, который может дать достойный отпор даже представителю высшего дивизиона. Предлагаем ставку на 1Х по коэффициенту 1.56 в букмекерской конторе Фонбет.