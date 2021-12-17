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«Эшторил» — «Фамаликау». Прогноз на матч чемпионата Португалии (18.12.2021)

17 декабря 2021, 19:32

Представляем прогноз и анализ ставок букмекеров на матч чемпионата Португалии между «Эшторилом» и «Фамаликау». Встреча пройдет 18 декабря 2021 года на стадионе «Антониу Коимбра да Мота».

Португалия. Примейра 2021/2022
Эшторил
Фамаликау
2 : 2
завершен
18 декабря 2021, 00:15
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.693.452.73
Фонбет 2.25 3.35 3.30
Мелбет 2.28 3.37 3.37
1XBET 2.32 3.38 3.13

Ставки букмекеров

Аналитики компании Бетсити не определяют фаворита в этой встрече. Ставки на победу «Эшторила» предлагается разместить по коэффициенту 2.62, ничья находится на отметке 3.38, а победа «Фамаликау» доступна по котировке 2.68.
Эксперты также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Вариант ставки ТМ(2,5) идет в линии по коэффициенту 1.82, ТБ(2,5) – 2.09.

Форма команд

К пятнадцатому туру чемпионата Португалии «Эшторил» подходит в зоне еврокубков, занимая пятое место в общем зачете. В текущем розыгрыше лиги команда потерпела только два поражения, добыв шесть побед и шесть ничьих.
В минувшем туре футболисты «Эшторила» с минимальным счетом обыграли в гостях «Белененсеш» (1:0). Так команда реабилитировалась за поражение от «Браги» на выезде (0:2).

«Фамаликау» близок к тому, чтобы опуститься в зону вылета, которую команда сейчас опережает на один балл. В текущем чемпионате Португалии клуб взял только две победы и четыре ничьи, потерпев восемь поражений.
При этом «Фамаликау» не набирал очки в трех турах кряду, последовательно уступив «Портимоненси» (0:3), «Жил Висенте» (0:4) и «Бенфике» (1:4).

Информация для ставок

- «Фамаликау» пропускал минимум 3 гола в 3 прошлых турах лиги
- В 5 из прошлых 6 матчей «Эшторила» сыграла ставка ТМ(2,5)
- «Эшторил» не проигрывал в 5 из 6 домашних матчей лиги

Прогноз

«Фамаликау» сейчас находится в кризисе, что подтверждают провальные результаты команды в минувших турах. «Эшторил» же приближается к лидерам, поэтому в этой игре рекомендуем ставку на победу хозяев с форой (0), которая в линии БК Бетсити доступна по коэффициенту 1.92.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.60 1.58 1.86 2.03 1.45 3.00
Мелбет 1.67 2.35
1XBET 1.79 2.13
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