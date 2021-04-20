«Престон» — «Дерби Каунти». Прогноз на матч Чемпионшипа (20.04.2021)

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вчера, 12:38

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 43-й тур второго по силе дивизиона Англии. «Престон» ждет в гости «Дерби Каунти». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Престон». Команда играет домашний поединок, поставить на их победу можно по коэффициенту 2.48. Победа «Дерби Каунти» оценивается в 2.95, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.2.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 2.28. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно по коэффициенту 1.62. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. Коэффициент на данный исход составляет 1.94.

Форма команд

«Дерби Каунти» находится на грани зоны вылета, в активе команды 43 очка. Коллектив не показывает хороших результатов, что подтверждают три набранных очка в последних пяти матчах Чемпионшипа. Если тренерский штаб не внесет срочные изменения в игровой процесс, клуб может покинуть Чемпионшип в конце сезона. В прошлых двух турах «Дерби Каунти» проиграл «Блэкберну» (1:2) и «Норвичу» (0:1).

«Престон» чувствует себя немного увереннее, опережая на шесть очков своего нынешнего соперника. Команда находится в относительной безопасности и представить, что клуб покинет второй по силе дивизион Англии довольно сложно. Коллектив пытается стабильно набирать очки. В прошлом туре «Престон» сыграл вничью со «Сток Сити» (0:0), а немного ранее разгромно проиграл «Брентфорду» (0:5).

Информация для ставок

«Дерби Каунти» выиграл один из десяти последних матчей Чемпионшипа

«Дерби Каунти» выиграл пять из шести выездных матчей против «Престона»

Последние две встречи клубов заканчивались победами «Престона»

Девять из десяти последних матчей между командами закончились тоталом меньше 2,5 мячей

Прогноз

«Дерби Каунти» имеет хорошую статистику выездных матчей против «Престона». Команде нужны очки, чтобы остаться в Чемпионшипе, коллектив будет бороться до последней минуты. Предлагаем сделать ставку на победу «Дерби Каунти» с форой 0 по коэффициенту 2.08 в букмекерской конторе Мелбет.

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