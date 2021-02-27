«Райо Вальекано» — «Понферрадина»: прогноз на матч испанской Сегунды (27.02.2021)

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сегодня, 13:17

«Райо Вальекано» встретится с «Понферрадиной» в матче 27-го тура испанской Сегунды. Этот поединок будет сыгран 27 февраля 2021 года.

Ставки букмекеров

В этом матче можно поставить на то, что первый гол будет забит в первом тайме с коэффициентом 2.17. Также актуальной ставкой будет два гола подряд одной командой с коэффициентом 2.10.

Форма команд

«Райо Вальекано» находится на шестой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 41 балл. Команда здорово начала сезон, казалось, что клуб из пригорода Мадрида совершенно точно вернется в Примеру по итогу чемпионата. Однако в последнее время «Райо» сильно сдал, команда проводит плохие матчи и не может найти свою игру. «Райо Вальекано» забил 30 мячей и пропустил 25 голов, у команды 12 побед, пять ничьих и девять поражений. Клуб все еще имеет шансы на то, чтобы закрепиться в топ-6 и попытаться выйти в Примеру через плей-офф.

«Понферрадина» расположилась на строчку ниже, чем «Райо», команда находится на седьмой позиции. В нынешнем сезоне у клуба 40 пунктов. Если от «Райо» ожидали рвения попадания в Примеру, то от этого клуба точно никто ничего не ждал. «Понферрадина» имеет все шансы на то, чтобы свергнуть мадридский клуб и занять его место. У команды 27 забитых мячей и столько же пропущенных. В нынешнем сезоне клуб выиграл 12 матчей, четыре раза сыграл вничью и десять раз проигрывал.

Информация для ставок

● «Понферрадина» выиграла три матча из последних пяти

● «Райо Вальекано» не может победить три матча кряду

● «Понферрадина» пропустила всего два гола в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке стоит поставить на победу «Райо Вальекано» с коэффициентом 1.87. Ничейный исход оценивают коэффициентом 3.10, а победу «Понферрадины» в 5.20.

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