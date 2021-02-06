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«Райо Вальекано» — «Тенерифе». Прогноз на матч испанской Сегунды (07.02.2021)

сегодня, 17:34

«Райо Вальекано» сыграет против «Тенерифе» 7 февраля 2021 года в рамках очередного тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.853.215.42
Fonbet 1.85 3.15 5.10
Мелбет 1.90 3.09 5.10
Лига ставок 1.86 3.10 4.70
Pin-up 1.88 3.15 4.60

Ставки букмекеров

Победителем этого противостояния, по мнению букмекеров, будет «Райо Вальекано». На победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 1.85. Ничейный исход оценили в 3.20, а победу «Тенерифе» в 5.10. Гости не выглядят фаворитами во многом из-за своей формы и положения в турнирной таблице.

Форма команд

«Райо Вальекано» находится на четвертом месте в таблице и имеет в активе 40 пунктов. Для мадридского клуба это очень неплохой сезон. «Райо» сохраняет шансы на то, чтобы попасть в плей-офф и выбраться в Примеру. Кроме этого, у команды есть отличная возможность добраться до второй строчки и выйти в высший дивизион напрямую.

В нынешнем сезоне «Тенерифе» совсем не впечатляет. Команда находится на 16-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 27 пунктов. «Тенерифе» мечтает лишь об одном — не вылететь в низший дивизион. В случае поражения «Райо», эта команда еще сильнее приблизится к зоне вылета.

Информация для ставок

  • «Райо Вальекано» выиграл четыре матча из последних пяти
  • У «Райо» 28 забитых голов в этом сезоне, больше только у «Альмерии», «Эспаньола» и «Мальорки»
  • «Райо Вальекано» выиграл 8 из 11 матчей на своем поле

Прогноз

В этом матче букмекеры рекомендуют поставить на победу «Райо Вальекано» в один мяч — коэффициент 1.69. «Райо» успешен в нынешнем сезоне и вполне может выиграть этот поединок, в крайнем случае клуб сведет игру вничью, о поражении мадридской команды букмекеры не думают.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Ним» — «Монако».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.853.215.42
Fonbet 1.85 3.15 5.10
Мелбет 1.90 3.09 5.10
Лига ставок 1.86 3.10 4.70
Pin-up 1.88 3.15 4.60
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