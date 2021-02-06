«Райо Вальекано» — «Тенерифе». Прогноз на матч испанской Сегунды (07.02.2021)

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сегодня, 17:34

«Райо Вальекано» сыграет против «Тенерифе» 7 февраля 2021 года в рамках очередного тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Победителем этого противостояния, по мнению букмекеров, будет «Райо Вальекано». На победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 1.85. Ничейный исход оценили в 3.20, а победу «Тенерифе» в 5.10. Гости не выглядят фаворитами во многом из-за своей формы и положения в турнирной таблице.

Форма команд

«Райо Вальекано» находится на четвертом месте в таблице и имеет в активе 40 пунктов. Для мадридского клуба это очень неплохой сезон. «Райо» сохраняет шансы на то, чтобы попасть в плей-офф и выбраться в Примеру. Кроме этого, у команды есть отличная возможность добраться до второй строчки и выйти в высший дивизион напрямую.

В нынешнем сезоне «Тенерифе» совсем не впечатляет. Команда находится на 16-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 27 пунктов. «Тенерифе» мечтает лишь об одном — не вылететь в низший дивизион. В случае поражения «Райо», эта команда еще сильнее приблизится к зоне вылета.

Информация для ставок

«Райо Вальекано» выиграл четыре матча из последних пяти

У «Райо» 28 забитых голов в этом сезоне, больше только у «Альмерии», «Эспаньола» и «Мальорки»

«Райо Вальекано» выиграл 8 из 11 матчей на своем поле

Прогноз

В этом матче букмекеры рекомендуют поставить на победу «Райо Вальекано» в один мяч — коэффициент 1.69. «Райо» успешен в нынешнем сезоне и вполне может выиграть этот поединок, в крайнем случае клуб сведет игру вничью, о поражении мадридской команды букмекеры не думают.

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