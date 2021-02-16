«РБ Лейпциг» — «Ливерпуль». Прогноз на матч Лиги чемпионов (16.02.2021)

1613452275

сегодня, 08:11

В 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» сыграет свой домашний матч против «Ливерпуля» в Венгрии. Предлагаем вам ознакомиться с обзором коэффициентов букмекеров и прогнозом на этот поединок.

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры дают английскому клубу. В букмекерской конторе Мелбет каждый желающий может поставить на победу «Ливерпуля» с коэффициентом 2.41. Сыграть победу «РБ Лейпциг» предлагается за 2.95, а вероятность ничьей оценивается в 3.55.

Поставить на тотал больше 2.5 мячей можно с коэффициентом 1.67, а предположить, что матч окажется скудным на голы — за 2.3.

Форма команд

«РБ Лейпциг» находится в неплохой форме перед первым матчем плей-офф Лиги чемпионов. Команда выиграла несколько матчей подряд и идет на втором месте в Бундеслиге. Единственным минусом для немцев является отсутствие возможности сыграть на родном стадионе. Последние матчи клуба в чемпионате Германии завершились победами над «Аугсбургом» (2:1) и «Шальке» (3:0).

«Ливерпуль» ожидаемо для многих попал в «яму» и теряет очки в чемпионате практически во всех последних матчах. Защитная линия и вратарь действуют неуверенно, что приводит к большим проблемам у ворот «красных». В последних двух турах АПЛ «Ливерпуль» проиграл «Манчестер Сити» (1:4) и «Лестеру » (1:3).

Информация для ставок

«Ливерпуль» проиграл три матча подряд в чемпионате

«РБ Лейпциг» одержал победы в четырех последних матчах

Последние пять выездных матчей «Ливерпуля» заканчивались тоталом больше 2.5 мячей

Команды еще ни разу не встречались в истории официальных матчей

«РБ Лейпциг» забивает 10 матчей подряд

Прогноз

«РБ Лейпциг» находится в хорошей форме, чего нельзя сказать о клубе из Англии. Подопечным Юргена Клоппа будет очень сложно противостоять немцам весь поединок. Предположим, что первый поединок между командами останется за номинальными хозяевами. Сделать ставку на победу «Лейпцига» можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.95.