«РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч Лиги чемпионов (07.12.2021)

7 декабря 2021 года немецкий «РБ Лейпциг» сыграет против «Манчестер Сити». Этот поединок пройдет в рамках заключительного этапа Лиги чемпионов. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту встречу.
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сегодня, 20:45
Ставки букмекеров
Фаворитом противостояния букмекеры выбрали «Манчестер Сити». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.00. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 3.90, а победа хозяев поля идёт по коэффициенту 3.40.
Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.60.
Форма команд
«РБ Лейпциг» расположился на третьей строчке в турнирной таблице группы А. У команды четыре балла. Клуб выиграл один матч, столько же раз играл вничью и проиграл в трех встречах. У немцев 13 забитых и 13 пропущенных мячей. В последних поединках «РБ Лейпциг» выиграл у «Брюгге», а также дважды не смог обыграть ПСЖ, сначала проиграв, а затем и сыграв вничью.
«Манчестер Сити» — лидер группы А. В активе у команды 12 пунктов. Клуб из Манчестера выиграл четыре поединка, ни разу не играл вничью и проиграл лишь в одной встрече. У «Сити» 17 забитых и восемь пропущенных голов. В последних матчах коллектив Пепа Гвардиолы выиграл у ПСЖ, а также дважды обыграл «Брюгге». «Манчестер Сити» выполнил свою задачу и вышел в плей-офф ЛЧ.
Информация для ставок
- «Манчестер Сити» выиграл семь игр кряду
- «РБ Лейпциг» выиграл два матча из последних пяти
- У «Сити» семь забитых мячей в трех последних матчах
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и будет тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.87. Эти клубы выдают только зрелищные матчи с обилием забитых мячей, что они уже доказывали в этом сезоне.