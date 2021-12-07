«РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч Лиги чемпионов (07.12.2021)

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сегодня, 11:23

7 декабря 2021 года немецкий «РБ Лейпциг» сыграет против «Манчестер Сити». Этот поединок пройдет в рамках заключительного этапа Лиги чемпионов. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния букмекеры выбрали «Манчестер Сити». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.00. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 3.90, а победа хозяев поля идёт по коэффициенту 3.40.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.60.

Форма команд

«РБ Лейпциг» расположился на третьей строчке в турнирной таблице группы А. У команды четыре балла. Клуб выиграл один матч, столько же раз играл вничью и проиграл в трех встречах. У немцев 13 забитых и 13 пропущенных мячей. В последних поединках «РБ Лейпциг» выиграл у «Брюгге», а также дважды не смог обыграть ПСЖ , сначала проиграв, а затем и сыграв вничью.

«Манчестер Сити» — лидер группы А. В активе у команды 12 пунктов. Клуб из Манчестера выиграл четыре поединка, ни разу не играл вничью и проиграл лишь в одной встрече. У «Сити» 17 забитых и восемь пропущенных голов. В последних матчах коллектив Пепа Гвардиолы выиграл у ПСЖ , а также дважды обыграл «Брюгге». «Манчестер Сити» выполнил свою задачу и вышел в плей-офф ЛЧ .

Информация для ставок

«Манчестер Сити» выиграл семь игр кряду

«РБ Лейпциг» выиграл два матча из последних пяти

У «Сити» семь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и будет тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.87. Эти клубы выдают только зрелищные матчи с обилием забитых мячей, что они уже доказывали в этом сезоне.