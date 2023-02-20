«РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (22.02.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение гостям, а коэффициент на их победу составляет 1.75. Успех «РБ Лейпциг» оценивается по коэффициенту 4.6 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.8.
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22 февраля 2023, 23:00
среда
На результативный матч с исходом ТБ 3.5 можно поставить по коэффициенту 1.7. Низовая встреча более вероятна и составляет 2.13. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.65.
Форма команд
«РБ Лейпциг» набрал хороший ход во второй половине сезона и даже идет в группе еврокубков, изредка допуская осечки в рядовых матчах Бундеслиги. Команде достался очень непростой соперник уже в 1/8 финала, которого будет очень сложно пройти, если в домашнем матче не добиться приемлемого результата. Два последних поединка «РБ Лейпциг» завершились крупной выездной победой над «Вольфсбургом» (3:0) и поражением «Униону» на своем поле (1:2).
«Манчестер Сити» сократил расстояние от лидера «Арсенала» и теперь уступает ему лишь два пункта, при этом сыграв на одну игру больше. Коллектив у Гвардиолы достаточно большой и тренеру должно хватить ресурсов одинаково качественно выступать сразу на двух фронтах, не говоря о дополнительных английских турнирах. В прошлой игре «горожане» потеряли очки с «Ногттингем Форест» (1:1), а ранее обыграли на выезде «Арсенал» (3:1).
Информация для ставок
- «РБ Лейпциг» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Манчестер Сити» выиграл лишь один выездной поединок из пяти последних во всех турнирах
- Два последних поединка между клубами завершились домашней победой каждого и тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Манчестер Сити» на голову сильнее своего соперника, и мы предполагаем, что у хозяев будет мало шансов добиться успеха. Предлагаем сделать ставку на победу «горожан» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.