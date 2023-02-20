«РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (22.02.2023)

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сегодня, 18:43

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям, а коэффициент на их победу составляет 1.75. Успех «РБ Лейпциг» оценивается по коэффициенту 4.6 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.8.

На результативный матч с исходом ТБ 3.5 можно поставить по коэффициенту 1.7. Низовая встреча более вероятна и составляет 2.13. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«РБ Лейпциг» набрал хороший ход во второй половине сезона и даже идет в группе еврокубков, изредка допуская осечки в рядовых матчах Бундеслиги. Команде достался очень непростой соперник уже в 1/8 финала, которого будет очень сложно пройти, если в домашнем матче не добиться приемлемого результата. Два последних поединка «РБ Лейпциг» завершились крупной выездной победой над «Вольфсбургом» (3:0) и поражением «Униону» на своем поле (1:2).

«Манчестер Сити» сократил расстояние от лидера «Арсенала» и теперь уступает ему лишь два пункта, при этом сыграв на одну игру больше. Коллектив у Гвардиолы достаточно большой и тренеру должно хватить ресурсов одинаково качественно выступать сразу на двух фронтах, не говоря о дополнительных английских турнирах. В прошлой игре «горожане» потеряли очки с «Ногттингем Форест» (1:1), а ранее обыграли на выезде «Арсенал» (3:1).

Информация для ставок

«РБ Лейпциг» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах

«Манчестер Сити» выиграл лишь один выездной поединок из пяти последних во всех турнирах

Два последних поединка между клубами завершились домашней победой каждого и тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Манчестер Сити» на голову сильнее своего соперника, и мы предполагаем, что у хозяев будет мало шансов добиться успеха. Предлагаем сделать ставку на победу «горожан» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.