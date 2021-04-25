«РБ Лейпциг» — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (25.04.2021)

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вчера, 15:27

Интересную встречу двух ярких немецких команд подарит нам 31-й тур Бундеслиги. «РБ Лейпциг» встретится с «Штутгартом» на своем стадионе. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «РБ Лейпциг» составляет 1.38. Поставить на «Штутгарт» можно за 8.1, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.3.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«РБ Лейпциг» в последних матчах терял очки, и уже в матче этого тура «Бавария» может стать чемпионом страны. «Лейпциг» опережает «Вольфсбург» всего на четыре пункта перед началом 31-го тура Бундеслиги, поэтому коллективу необходимо набирать очки, чтобы сохранить серебряные медали. В прошлом туре «быки» проиграли на выезде «Кёльну» (1:2), а немного ранее сыграли вничью с «Хоффенхаймом» (0:0).

«Штутгарт» доигрывает чемпионат, не преследуя серьезных турнирных задач, однако команде следует поработать над своей игрой. Коллектив проиграл четыре игры из пяти последних в Бундеслиге, что вызывает определенные вопросы у болельщиков и руководства. Последние два тура с участием «Штутгарта» закончились поражениями от «Вольфсбурга» (1:3) и «Униона Берлин» (1:2).

Информация для ставок

Три последних матча «Штутгарта» завершились исходом «обе забьют»

«РБ Лейпциг» выиграл всего пять поединков из последних десяти во всех турнирах

«РБ Лейпциг» выиграл четыре из пяти последних матчей против «Штутгарта»

Четыре из пяти последних поединков между клубами закончились тоталом меньше 2,5 мячей

Прогноз

Гости находятся не в самой лучшей форме, а «РБ Лейпциг» необходимы очки для сохранения второго места в Бундеслиге. Предполагаем, что хозяева окажутся гораздо сильнее «Штутгарта» в этом поединке. Сделать ставку на победу «РБ Лейпциг» с форой -1.5 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.03.

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