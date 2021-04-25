«РБ Лейпциг» — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (25.04.2021)

Интересную встречу двух ярких немецких команд подарит нам 31-й тур Бундеслиги. «РБ Лейпциг» встретится с «Штутгартом» на своем стадионе. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.
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2 : 0
завершен
вчера, 16:30
Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «РБ Лейпциг» составляет 1.38. Поставить на «Штутгарт» можно за 8.1, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.3.
Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.
Форма команд
«РБ Лейпциг» в последних матчах терял очки, и уже в матче этого тура «Бавария» может стать чемпионом страны. «Лейпциг» опережает «Вольфсбург» всего на четыре пункта перед началом 31-го тура Бундеслиги, поэтому коллективу необходимо набирать очки, чтобы сохранить серебряные медали. В прошлом туре «быки» проиграли на выезде «Кёльну» (1:2), а немного ранее сыграли вничью с «Хоффенхаймом» (0:0).
«Штутгарт» доигрывает чемпионат, не преследуя серьезных турнирных задач, однако команде следует поработать над своей игрой. Коллектив проиграл четыре игры из пяти последних в Бундеслиге, что вызывает определенные вопросы у болельщиков и руководства. Последние два тура с участием «Штутгарта» закончились поражениями от «Вольфсбурга» (1:3) и «Униона Берлин» (1:2).
Информация для ставок
- Три последних матча «Штутгарта» завершились исходом «обе забьют»
- «РБ Лейпциг» выиграл всего пять поединков из последних десяти во всех турнирах
- «РБ Лейпциг» выиграл четыре из пяти последних матчей против «Штутгарта»
- Четыре из пяти последних поединков между клубами закончились тоталом меньше 2,5 мячей
Прогноз
Гости находятся не в самой лучшей форме, а «РБ Лейпциг» необходимы очки для сохранения второго места в Бундеслиге. Предполагаем, что хозяева окажутся гораздо сильнее «Штутгарта» в этом поединке. Сделать ставку на победу «РБ Лейпциг» с форой -1.5 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.03.
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