«Реал» — «Челси». Прогноз на матч Лиги чемпионов (27.04.2021)

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вчера, 10:20

Интересную встречу двух ярких команд подарит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов. «Реал» ждет в гости «Челси». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Реал». Команда играет дома, поставить на их победу можно по коэффициенту 2.35. Победа «Челси» оценивается по коэффициенту 3.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.

Букмекеры не верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.28. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.67 Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.94.

Форма команд

«Челси» борется за первую четверку в чемпионате Англии и играет довольно стабильно, изредка допуская осечки. Команда уже достигла хорошего результата в Лиге чемпионов, учитывая, что клуб находится в процессе перестройки. В матче с «Реалом» самой важной задачей лондонского клуба будет забить выездной мяч и как можно надежнее сыграть в обороне. Последние два матча «Челси» закончились важной победой во встрече с «Вест Хэмом» (1:0) и безголевой ничьей с «Брайтоном» (0:0).

«Реал» продолжает борьбу за чемпионство в Испании, но осложнил ее, сыграв несколько матчей за последнее время вничью. Команда вновь хочет вернуть себе прежнее величие в Европе и отдаст все силы, чтобы пройти в финал главного турнира континента. В последних матчах «Реал» сыграл вничью с «Бетисом» (0:0) и уверенно обыграл на выезде «Кадис» (3:0)

Информация для ставок

• Последние три из четырех игр «Реала» закончились ничьей со счетом (0:0)

• «Челси» не знает поражений на выезде уже 10 матчей подряд

• «Реал» выиграл две последние встречи в товарищеском турнире у «Челси»

• «Реал» уже девять матчей не пропускает на своем поле больше одного мяча за игру

Прогноз

«Реал» является фаворитом в этом матче. Команда сыграет аккуратно, но с большим упором на атакующие действия. Предполагаем, что испанскому клубу удастся добиться нужного результата в первом матче. Сделать ставку на победу «Реала» можно сделать в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.35.