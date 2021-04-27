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«Реал» — «Челси». Прогноз на матч Лиги чемпионов (27.04.2021)

вчера, 10:20

Интересную встречу двух ярких команд подарит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов. «Реал» ждет в гости «Челси». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Реал». Команда играет дома, поставить на их победу можно по коэффициенту 2.35. Победа «Челси» оценивается по коэффициенту 3.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.

Букмекеры не верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.28. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.67 Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.94.

Форма команд

«Челси» борется за первую четверку в чемпионате Англии и играет довольно стабильно, изредка допуская осечки. Команда уже достигла хорошего результата в Лиге чемпионов, учитывая, что клуб находится в процессе перестройки. В матче с «Реалом» самой важной задачей лондонского клуба будет забить выездной мяч и как можно надежнее сыграть в обороне. Последние два матча «Челси» закончились важной победой во встрече с «Вест Хэмом» (1:0) и безголевой ничьей с «Брайтоном» (0:0).

«Реал» продолжает борьбу за чемпионство в Испании, но осложнил ее, сыграв несколько матчей за последнее время вничью. Команда вновь хочет вернуть себе прежнее величие в Европе и отдаст все силы, чтобы пройти в финал главного турнира континента. В последних матчах «Реал» сыграл вничью с «Бетисом» (0:0) и уверенно обыграл на выезде «Кадис» (3:0)

Информация для ставок

• Последние три из четырех игр «Реала» закончились ничьей со счетом (0:0)
• «Челси» не знает поражений на выезде уже 10 матчей подряд
• «Реал» выиграл две последние встречи в товарищеском турнире у «Челси»
• «Реал» уже девять матчей не пропускает на своем поле больше одного мяча за игру

Прогноз

«Реал» является фаворитом в этом матче. Команда сыграет аккуратно, но с большим упором на атакующие действия. Предполагаем, что испанскому клубу удастся добиться нужного результата в первом матче. Сделать ставку на победу «Реала» можно сделать в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.35.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.15 1.75 1.61 2.42
Лига Ставок 1.91 1.90 1.51 2.60
Мелбет 1.57 2.47
1XBET 2.11 1.70 3.26 1.36 1.30 3.44
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 13:01
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб Реал (Мадрид)
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