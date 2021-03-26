«Реал Овьедо» — «Понферрадина». Прогноз на матч испанской Сегунды (27.03.2021)

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вчера, 14:06

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 31-й тур Сегунды. «Реал Овьедо» ждет в гости «Понферрадину». Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Реал Овьедо». Команда играет дома, поставить на их победу можно по коэффициенту 2.1. Победа «Понферрадины» оценивается в 4.00, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.05.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 2.55. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно по коэффициенту 1.47. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 2.17.

Форма команд

«Реал Овьедо» находится в середине турнирной таблицы и перед клубом уже не стоит серьезных турнирных задач. Команда часто играет вничью и набирает очки, где это возможно. Остаток сезона коллектив проведет в работе над сплоченностью и сыгранностью игроков. В прошлом туре «Реал Овьедо» сыграл вничью с «Мальоркой» (0:0), а немного ранее уступил «Леганесу» (1:3).

«Понферрадина» не оставляет шансов попасть в плей-офф, чтобы побороться за выход в Примеру. Сейчас отставание команды от «Райо Вальекано» составляет три очка. «Понферрадина» в последнее время регулярно набирает очки, и имеет все шансы продвинуться по турнирной таблице. В прошлой игре команда обыграла на своем поле «Альмерию» (2:1), а туром ранее разошлась миром с «Картахеной» (1:1).

Информация для ставок

«Реал Овьедо» выиграл две игры из последних десяти в чемпионате

«Понферрадина» не проигрывает пять матчей подряд

Последние пять матчей «Понферрадины» на выезде закончились тоталом меньше 2,5 мячей

Шесть из семи последних матчей между коллективами (включая товарищеские) закончились исходом ТМ 2,5 мячей

Прогноз

Команды играют очень нерезультативно и на этот раз, вероятнее всего, болельщики не увидят множества забитых мячей. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на ТМ 2 по коэффициенту 1.85.

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