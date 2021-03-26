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«Реал Овьедо» — «Понферрадина». Прогноз на матч испанской Сегунды (27.03.2021)

вчера, 14:06

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 31-й тур Сегунды. «Реал Овьедо» ждет в гости «Понферрадину». Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.923.334.67
Лига Ставок 2.00 3.00 4.40
Фонбет 1.97 3.10 4.50
Мелбет 2.05 3.12 4.22
Pin-Up.ru 2.00 3.05 4.15

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Реал Овьедо». Команда играет дома, поставить на их победу можно по коэффициенту 2.1. Победа «Понферрадины» оценивается в 4.00, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.05.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 2.55. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно по коэффициенту 1.47. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 2.17.

Форма команд

«Реал Овьедо» находится в середине турнирной таблицы и перед клубом уже не стоит серьезных турнирных задач. Команда часто играет вничью и набирает очки, где это возможно. Остаток сезона коллектив проведет в работе над сплоченностью и сыгранностью игроков. В прошлом туре «Реал Овьедо» сыграл вничью с «Мальоркой» (0:0), а немного ранее уступил «Леганесу» (1:3).

«Понферрадина» не оставляет шансов попасть в плей-офф, чтобы побороться за выход в Примеру. Сейчас отставание команды от «Райо Вальекано» составляет три очка. «Понферрадина» в последнее время регулярно набирает очки, и имеет все шансы продвинуться по турнирной таблице. В прошлой игре команда обыграла на своем поле «Альмерию» (2:1), а туром ранее разошлась миром с «Картахеной» (1:1).

Информация для ставок

  • «Реал Овьедо» выиграл две игры из последних десяти в чемпионате
  • «Понферрадина» не проигрывает пять матчей подряд
  • Последние пять матчей «Понферрадины» на выезде закончились тоталом меньше 2,5 мячей
  • Шесть из семи последних матчей между коллективами (включая товарищеские) закончились исходом ТМ 2,5 мячей

Прогноз

Команды играют очень нерезультативно и на этот раз, вероятнее всего, болельщики не увидят множества забитых мячей. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на ТМ 2 по коэффициенту 1.85.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «УД Логроньес» — «Сарагоса».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.83 2.05 1.48 2.77
Лига Ставок 1.71 2.05 1.41 2.75
Мелбет 1.41 2.82
Pin-Up.ru 1.72 2.02 1.43 2.65 1.19 4.30
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 14:29
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Понферрадина»
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