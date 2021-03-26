«Реал Овьедо» — «Понферрадина». Прогноз на матч испанской Сегунды (27.03.2021)

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 31-й тур Сегунды. «Реал Овьедо» ждет в гости «Понферрадину». Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.
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сегодня, 18:00
Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Реал Овьедо». Команда играет дома, поставить на их победу можно по коэффициенту 2.1. Победа «Понферрадины» оценивается в 4.00, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.05.
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 2.55. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно по коэффициенту 1.47. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 2.17.
Форма команд
«Реал Овьедо» находится в середине турнирной таблицы и перед клубом уже не стоит серьезных турнирных задач. Команда часто играет вничью и набирает очки, где это возможно. Остаток сезона коллектив проведет в работе над сплоченностью и сыгранностью игроков. В прошлом туре «Реал Овьедо» сыграл вничью с «Мальоркой» (0:0), а немного ранее уступил «Леганесу» (1:3).
«Понферрадина» не оставляет шансов попасть в плей-офф, чтобы побороться за выход в Примеру. Сейчас отставание команды от «Райо Вальекано» составляет три очка. «Понферрадина» в последнее время регулярно набирает очки, и имеет все шансы продвинуться по турнирной таблице. В прошлой игре команда обыграла на своем поле «Альмерию» (2:1), а туром ранее разошлась миром с «Картахеной» (1:1).
Информация для ставок
- «Реал Овьедо» выиграл две игры из последних десяти в чемпионате
- «Понферрадина» не проигрывает пять матчей подряд
- Последние пять матчей «Понферрадины» на выезде закончились тоталом меньше 2,5 мячей
- Шесть из семи последних матчей между коллективами (включая товарищеские) закончились исходом ТМ 2,5 мячей
Прогноз
Команды играют очень нерезультативно и на этот раз, вероятнее всего, болельщики не увидят множества забитых мячей. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на ТМ 2 по коэффициенту 1.85.
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