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«Реал Сосьедад» — «Барселона»: прогноз на матч Суперкубка Испании (13.01.2021)

13 января 2021, 09:41

13 января в схватке встретятся «Реал» Сосьедад и «Барселона». Удастся ли у хозяев выиграть матч и выйти в финал?

Испания. Суперкубок 2021
Реал Сосьедад
Барселона
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1 : 1
2 : 3 по пенальти
13 января 2021, 23:00
среда
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Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.544.241.74
Fonbet Live! 12.50 1.19 7.80
Мелбет 3.91 3.88 1.93
Лига ставок 3.60 3.65 2.01

Ставки букмекеров

На данное сражение в букмекерской конторе Мелбет доступны следующие расценки. Взять победу клуба «Реала Сосьедад» можно за 4,85, ничья открыта на значении 4,50, а триумф «Барселоны» возможно взять за 1,68.

На данный поединок тотал зафиксирован на отметке в 3,5 мяча. Больше доступно за 2,32, а меньше открыто за 1,68.

Форма команд

У «Реала Сосьедад» в последних двух матчах побед не наблюдалось, так как поединок с клубом «Осасуна» закончился вничью с результатом (1:1), а с «Севильей» поражением со счетом (2:3).

У «Барселоны» предпоследнее сражение с «Атлетиком» закончилось с результатом (3:2), а с «Гранадой» триумфом со счетом (4:0). Будем надеяться, что «Барса» будет продолжать удивлять нас своими результатами.

Информация для ставок

• «Реал Сосьедад» выиграл четыре из десяти последних домашних матчей, два закончились поражением и четыре вничью
• «Барселона» выиграла семь из десяти последних выездных матчей, два закончились поражением и один вничью
• В последнем междусобойчике была зафиксирована ничья (2:2)
• Четыре игры – самая длинная серия побед у «Барселоны» среди последних десяти поединков
• Три игры – самая длинная серия схваток, которые закончились вничью у «Реала Сосьедад» из последних десяти поединков

Прогноз

Мы считаем, что у «Барселоны» больше шансов победить, чем у «Реала Сосьедад», так как он играет гораздо хуже, чем соперник. Мы надеемся, что гости сумеют реализовать предоставленные им шансы. Мы делаем ставку на победу «Барселоны» за 1,68.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.544.241.74
Fonbet Live! 12.50 1.19 7.80
Мелбет 3.91 3.88 1.93
Лига ставок 3.60 3.65 2.01
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
13 января в 10:30
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Барселона»
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