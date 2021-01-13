«Реал Сосьедад» — «Барселона»: прогноз на матч Суперкубка Испании (13.01.2021)

13 января в схватке встретятся «Реал» Сосьедад и «Барселона». Удастся ли у хозяев выиграть матч и выйти в финал?
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Испания. Суперкубок 2021
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1 : 1
2 : 3 по пенальти
13 января 2021, 23:00
среда
Ставки букмекеров
На данное сражение в букмекерской конторе Мелбет доступны следующие расценки. Взять победу клуба «Реала Сосьедад» можно за 4,85, ничья открыта на значении 4,50, а триумф «Барселоны» возможно взять за 1,68.
На данный поединок тотал зафиксирован на отметке в 3,5 мяча. Больше доступно за 2,32, а меньше открыто за 1,68.
Форма команд
У «Реала Сосьедад» в последних двух матчах побед не наблюдалось, так как поединок с клубом «Осасуна» закончился вничью с результатом (1:1), а с «Севильей» поражением со счетом (2:3).
У «Барселоны» предпоследнее сражение с «Атлетиком» закончилось с результатом (3:2), а с «Гранадой» триумфом со счетом (4:0). Будем надеяться, что «Барса» будет продолжать удивлять нас своими результатами.
Информация для ставок
• «Реал Сосьедад» выиграл четыре из десяти последних домашних матчей, два закончились поражением и четыре вничью
• «Барселона» выиграла семь из десяти последних выездных матчей, два закончились поражением и один вничью
• В последнем междусобойчике была зафиксирована ничья (2:2)
• Четыре игры – самая длинная серия побед у «Барселоны» среди последних десяти поединков
• Три игры – самая длинная серия схваток, которые закончились вничью у «Реала Сосьедад» из последних десяти поединков
Прогноз
Мы считаем, что у «Барселоны» больше шансов победить, чем у «Реала Сосьедад», так как он играет гораздо хуже, чем соперник. Мы надеемся, что гости сумеют реализовать предоставленные им шансы. Мы делаем ставку на победу «Барселоны» за 1,68.