«Реал Сосьедад» — «Барселона»: прогноз на матч Суперкубка Испании (13.01.2021)

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13 января 2021, 09:41

13 января в схватке встретятся «Реал» Сосьедад и «Барселона». Удастся ли у хозяев выиграть матч и выйти в финал?

Ставки букмекеров

На данное сражение в букмекерской конторе Мелбет доступны следующие расценки. Взять победу клуба «Реала Сосьедад» можно за 4,85, ничья открыта на значении 4,50, а триумф «Барселоны» возможно взять за 1,68.

На данный поединок тотал зафиксирован на отметке в 3,5 мяча. Больше доступно за 2,32, а меньше открыто за 1,68.

Форма команд

У «Реала Сосьедад» в последних двух матчах побед не наблюдалось, так как поединок с клубом «Осасуна» закончился вничью с результатом (1:1), а с «Севильей» поражением со счетом (2:3).

У «Барселоны» предпоследнее сражение с «Атлетиком» закончилось с результатом (3:2), а с «Гранадой» триумфом со счетом (4:0). Будем надеяться, что «Барса» будет продолжать удивлять нас своими результатами.

Информация для ставок

• «Реал Сосьедад» выиграл четыре из десяти последних домашних матчей, два закончились поражением и четыре вничью

• «Барселона» выиграла семь из десяти последних выездных матчей, два закончились поражением и один вничью

• В последнем междусобойчике была зафиксирована ничья (2:2)

• Четыре игры – самая длинная серия побед у «Барселоны» среди последних десяти поединков

• Три игры – самая длинная серия схваток, которые закончились вничью у «Реала Сосьедад» из последних десяти поединков

Прогноз

Мы считаем, что у «Барселоны» больше шансов победить, чем у «Реала Сосьедад», так как он играет гораздо хуже, чем соперник. Мы надеемся, что гости сумеют реализовать предоставленные им шансы. Мы делаем ставку на победу «Барселоны» за 1,68.