«Реал Сосьедад» — «Барселона». Прогноз на матч Ла Лиги (21.03.2021)

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21 марта 2021, 14:07

«Барселона» 21 марта приедет на стадион, который в течение многих лет считался заколдованным для каталонцев. «Блауграна» посетит «Аноэту» — домашнюю арену «Реала Сосьедад». За последние два года «Барса» научилась играть против клуба из Страны Басков, но их матчи все равно рекомендуют к просмотру из-за интриги и накала страстей.

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Бетсити предлагают следующие котировки на эту игру: победа «Барселоны» по коэффициенту 2.00, ничейный исход за 3.90 и победа «Реала Сосьедад» за 3.60.

Форма команд

Клуб из Сан-Себастьяна находится на пятой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 45 пунктов. В нынешнем сезоне «Реал Сосьедад» очень хорош, команда хочет попасть в еврокубки. В последних поединках «Сосьедад» практически не ошибается, было лишь несколько матчей, в которых баски расслабились и не показали ту игру, которую от них ждут.

«Барселона» продолжает погоню за мадридским «Атлетико». Клуб набрал 59 пунктов и отстает от лидера таблицы на четыре очка. Команда Рональда Кумана набрала хорошую форму и выдала лучшую беспроигрышную серию в топ-5 лигах. Поединок против «Реала Сосьедад» — это настоящее испытание, на «Аноэте» никогда не бывает просто.

Информация для ставок

«Реал Сосьедад» проиграл всего один матч из последних пяти

«Барселона» не проигрывает в Примере уже 17 матчей кряду

«Реал Сосьедад» выиграл шесть матчей из 13 на своем поле

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на то, что будет забито три гола — коэффициент 3.60. Также стоит присмотреться к ставке на гол с 76-й по 90-ю минуту матча по коэффициенту 1.93.

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