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«Реал Сосьедад» — «Барселона». Прогноз на матч Ла Лиги (21.03.2021)

21 марта 2021, 14:07

«Барселона» 21 марта приедет на стадион, который в течение многих лет считался заколдованным для каталонцев. «Блауграна» посетит «Аноэту» — домашнюю арену «Реала Сосьедад». За последние два года «Барса» научилась играть против клуба из Страны Басков, но их матчи все равно рекомендуют к просмотру из-за интриги и накала страстей.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.794.041.95
Лига Ставок 4.50 4.20 1.74
Фонбет Live! 52.00 17.00 1.04
Мелбет 5.42 4.06 1.67
Pin-Up.ru 3.90 4.00 1.93

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Бетсити предлагают следующие котировки на эту игру: победа «Барселоны» по коэффициенту 2.00, ничейный исход за 3.90 и победа «Реала Сосьедад» за 3.60.

Форма команд

Клуб из Сан-Себастьяна находится на пятой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 45 пунктов. В нынешнем сезоне «Реал Сосьедад» очень хорош, команда хочет попасть в еврокубки. В последних поединках «Сосьедад» практически не ошибается, было лишь несколько матчей, в которых баски расслабились и не показали ту игру, которую от них ждут.

«Барселона» продолжает погоню за мадридским «Атлетико». Клуб набрал 59 пунктов и отстает от лидера таблицы на четыре очка. Команда Рональда Кумана набрала хорошую форму и выдала лучшую беспроигрышную серию в топ-5 лигах. Поединок против «Реала Сосьедад» — это настоящее испытание, на «Аноэте» никогда не бывает просто.

Информация для ставок

  • «Реал Сосьедад» проиграл всего один матч из последних пяти
  • «Барселона» не проигрывает в Примере уже 17 матчей кряду
  • «Реал Сосьедад» выиграл шесть матчей из 13 на своем поле

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на то, что будет забито три гола — коэффициент 3.60. Также стоит присмотреться к ставке на гол с 76-й по 90-ю минуту матча по коэффициенту 1.93.

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Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.30 1.68 1.78 2.15
Лига Ставок 2.47 1.55 1.96 1.85
Мелбет 2.55 1.54
Pin-Up.ru 3.90 1.27 2.33 1.63 1.83 2.02
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STVA 1
STVA 1
21 марта в 14:13
Возможна ничья
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