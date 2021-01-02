«Реал Сосьедад» — «Осасуна». Прогноз на матч Ла Лиги (03.01.2021)

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02 января 2021, 23:23

3 января «Реал Сосьедад» встречается с «Осасуной». Каковы шансы на то, что хозяева сумеют зацепиться за набранные очки?

Ставки букмекеров

В БК Фонбет уже есть котировки на эту игру, давайте знакомиться с ними:

Победа «Реала Сосьедад» – 1,60

Ничья – 4,05

Победа «Осасуны» — 6,00

Тотал в этой игре установлен на значении 2,5 мяча. Больше можно сыграть за 1,97, а меньше доступен на значении 1,93.

Форма команд

«Реал Сосьедад» наконец-то прервал свою серию из девяти матчей без побед, переиграв «Атлетик» Бильбао (1:0). Благодаря этому триумфу удалось подняться на третье место в турнирной таблице. Правда, плотность в ней очень серьезная, необходимо цепляться за очки в ближайших поединках и далее, иначе будет очень трудно финишировать в зоне еврокубков.

«Осасуна» находится на 19-м месте в Ла Лиге. Отставание от спасительного 17-го места составляет два очка, но есть еще игра в запасе. В случае триумфа в ней, можно будет улучшить свои турнирные перспективы. На текущий момент команда не проигрывает уже на протяжении двух последних туров — ничьи с «Эльче» (2:2) и «Алавесом» (1:1). Улучшив игру в обороне, можно будет избежать борьбы за выживание в концовке сезона.

Информация для ставок

· «Реал Сосьедад» выиграл у «Атлетика» Бильбао (1:0) в последней своей игре

· «Реал Сосьедад» проиграл 3 из 10 последних домашних матчей

· «Осасуна» проиграла 5 из 10 последних выездных поединков

· «Осасуна» уступила в одном из трех последних матчей

Прогноз

Тяжелая игра ждет «Реал Сосьедад». Наверняка гости закроются и будут делать ставку на оборонительную игру. Если им это удастся, то они вполне могут претендовать на набранные очки. Не будем экспериментировать и сыграем победу хозяев поля с неплохой котировкой в букмекерской конторе Фонбет, их победа доступна за 1,60, так как их класс заметно выше.