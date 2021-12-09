«Реал Сосьедад» — ПСВ. Прогноз на матч Лиги Европы (09.12.2021)

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сегодня, 09:26

В шестом туре группового этапа Лиги Европы «Реал Сосьедад» принимает на своем поле ПСВ . Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Большое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на их победу можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.84. При победе ПСВ зайдет коэффициент 4.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.85.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.76 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.06. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

ПСВ ровно провел групповую стадию Лиги Европы, по результатам пяти туров команда набрала восемь очков. Коллективу для выхода в плей-офф достаточно не проиграть предстоящий поединок, однако недооценивать соперника нельзя, ведь совсем недавно он был лидером чемпионата Испании. В своем же внутреннем первенстве команда идет на третьей позиции и отстает от «Аякса» всего на два балла. В прошлой игре Лиги Европы ПСВ обыграл на своем поле «Штурм» (2:0), а ранее разошелся миром с «Монако» (0:0).

«Реал Сосьедад» не так ярко выступил в Лиге Европы, как ожидали болельщики. Можно сделать вывод, что большее внимание коллектив уделял чемпионату Испании. Тем не менее, набранные шесть очков позволяют сохранить шанс на проход в 1/16 Лиги Европы. Последние две встречи Лиги Европы закончились для «Реал Сосьедада» поражением от «Монако» (1:2) и ничейным результатом со «Штурмом» (1:1).

Информация для ставок

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ПСВ забивал в восьми из десяти последних матчей на выезде

забивал в восьми из десяти последних матчей на выезде Десять последних домашних поединков испанского клуба завершились тоталом меньше 2.5 мячей

ПСВ не знает поражений уже семь матчей подряд во всех турнирах

Прогноз