ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыЛига Европы 2021/2022

«Реал Сосьедад» — ПСВ. Прогноз на матч Лиги Европы (09.12.2021)

сегодня, 09:26

В шестом туре группового этапа Лиги Европы «Реал Сосьедад» принимает на своем поле ПСВ. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.813.964.32
Фонбет 1.83 3.90 4.10
Мелбет 1.98 3.64 4.18
1XBET 1.97 3.74 4.14
BetBoom 1.91 3.69 4.19

Ставки букмекеров

Большое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на их победу можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.84. При победе ПСВ зайдет коэффициент 4.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.85.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.76 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.06. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

ПСВ ровно провел групповую стадию Лиги Европы, по результатам пяти туров команда набрала восемь очков. Коллективу для выхода в плей-офф достаточно не проиграть предстоящий поединок, однако недооценивать соперника нельзя, ведь совсем недавно он был лидером чемпионата Испании. В своем же внутреннем первенстве команда идет на третьей позиции и отстает от «Аякса» всего на два балла. В прошлой игре Лиги Европы ПСВ обыграл на своем поле «Штурм» (2:0), а ранее разошелся миром с «Монако» (0:0).

«Реал Сосьедад» не так ярко выступил в Лиге Европы, как ожидали болельщики. Можно сделать вывод, что большее внимание коллектив уделял чемпионату Испании. Тем не менее, набранные шесть очков позволяют сохранить шанс на проход в 1/16 Лиги Европы. Последние две встречи Лиги Европы закончились для «Реал Сосьедада» поражением от «Монако» (1:2) и ничейным результатом со «Штурмом» (1:1).

Информация для ставок

  • «Реал Сосьедад» выиграл только три матча из десяти во всех турнирах
  • ПСВ забивал в восьми из десяти последних матчей на выезде
  • Десять последних домашних поединков испанского клуба завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • ПСВ не знает поражений уже семь матчей подряд во всех турнирах

Прогноз

ПСВ является крепкой командой, а обыграть их, прервав серию без поражений, будет довольно проблематично. Предполагаем, что в Лигу Европы со второго места выйдет клуб из Нидерландов. Сделать ставку на то, что ПСВ не проиграет (Х2) можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.26 1.36 2.12 1.76 1.65 2.33
Мелбет 1.98 1.96
1XBET 2.04 1.91
«Марсель» — «Локомотив». Прогноз на матч Лиги Европы (09.12.2021)
Вчера, 11:28Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
30 ноября Комментарии25
Фонбет дарит фрибет 2000 рублей в Чёрную пятницу!
24 ноября
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноябряАлександр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии7
«Мальме» — «Зенит». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)
22 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии7
«Краснодар» — «Спартак». Прогноз на матч РПЛ (20.11.2021)
19 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 10:19
Хозяева не проиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100