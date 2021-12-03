«Реал Сосьедад» — «Реал». Прогноз на матч испанской Примеры (04.12.2021)

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вчера, 16:07

«Реал Сосьедад» примет мадридский «Реал» в рамках 16-го тура испанской Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния букмекеры выбрали «Реал» из Мадрида. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.25. Ничейный исход оценивается в 3.40, а победа хозяев поля в 3.20.

Стоит также присмотреться к ставке на «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Реал» Мадрид расположился на первой строчке в турнирной таблице. В активе «королевского» клуба 36 баллов. У команды 11 побед, три ничейных результата и одно поражение. «Сливочные» забили 35 мячей и пропустили 15 голов. В последних матчах у «бланкос» все хорошо, «Реал» выиграл у «Атлетика» из Бильбао, переиграл «Севилью» и обыграл «Гранаду».

«Реал Сосьедад» расположился на непривычном для себя третьем месте. В активе клуба 29 баллов. Команда выиграла восемь поединков, пять раз играла вничью и проиграла в двух встречах. Всего у «Сосьедада» 19 забитых и 11 пропущенных голов. В последних матчах коллектив из Страны Басков проиграл «Эспаньолу», сыграл вничью с «Валенсией» и обыграл «Осасуну».

Информация для ставок

«Реал Сосьедад» проиграл два матча из последних пяти

«Реал» из Мадрида не проигрывает десять игр кряду

У «Сосьедада» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на «обе команды забьют и не будет ничейного исхода» по коэффициенту 2.65. Оба клуба находятся в хорошей форме, вряд ли здесь можно ожидать ничью.