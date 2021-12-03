ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыИспания. Примера 2021/2022

«Реал Сосьедад» — «Реал». Прогноз на матч испанской Примеры (04.12.2021)

вчера, 16:07

«Реал Сосьедад» примет мадридский «Реал» в рамках 16-го тура испанской Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.273.592.29
Мелбет 3.28 3.68 2.27
1XBET 3.28 3.68 2.27

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния букмекеры выбрали «Реал» из Мадрида. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.25. Ничейный исход оценивается в 3.40, а победа хозяев поля в 3.20.

Стоит также присмотреться к ставке на «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Реал» Мадрид расположился на первой строчке в турнирной таблице. В активе «королевского» клуба 36 баллов. У команды 11 побед, три ничейных результата и одно поражение. «Сливочные» забили 35 мячей и пропустили 15 голов. В последних матчах у «бланкос» все хорошо, «Реал» выиграл у «Атлетика» из Бильбао, переиграл «Севилью» и обыграл «Гранаду».

«Реал Сосьедад» расположился на непривычном для себя третьем месте. В активе клуба 29 баллов. Команда выиграла восемь поединков, пять раз играла вничью и проиграла в двух встречах. Всего у «Сосьедада» 19 забитых и 11 пропущенных голов. В последних матчах коллектив из Страны Басков проиграл «Эспаньолу», сыграл вничью с «Валенсией» и обыграл «Осасуну».

Информация для ставок

  • «Реал Сосьедад» проиграл два матча из последних пяти
  • «Реал» из Мадрида не проигрывает десять игр кряду
  • У «Сосьедада» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на «обе команды забьют и не будет ничейного исхода» по коэффициенту 2.65. Оба клуба находятся в хорошей форме, вряд ли здесь можно ожидать ничью.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.11 1.41 2.03 1.88 1.60 2.50
Мелбет 2.04 1.91
1XBET 2.04 1.91
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
30 ноября Комментарии26
Фонбет дарит фрибет 2000 рублей в Чёрную пятницу!
24 ноября
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноябряАлександр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии7
«Мальме» — «Зенит». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)
22 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии7
«Краснодар» — «Спартак». Прогноз на матч РПЛ (20.11.2021)
19 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Александр Овечкин стал амбассадором «Фонбет»
16 ноября Комментарии3
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:56
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
bpp45xnhmxae
bpp45xnhmxae
вчера в 16:28
Футбольный клуб Реал (Мадрид) выиграет матч.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100