«Реал» — «Валенсия»: прогноз на матч Примеры (14.02.2021)

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сегодня, 11:38

«Реал» сыграет против «Валенсии» в рамках 23-го тура испанской примеры. Этот поединок состоится 14 февраля 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Фонбет верят в победу «Реала» с коэффициентом 1.42, ничейный исход оценивают в 4.60. В победу «Валенсии» верят с коэффициентом 8.00.

Форма команд

«Реал» в нынешнем сезоне находится на второй строчке в таблице Примеры. У клуба из столицы Испании 46 пунктов в активе. Команда Зинедина Зидана играет не в лучший футбол в своей истории, также у «Реала» много травм. «Королевский клуб» отметился 39 забитыми мячами и пропустил всего 19 голов, что является неплохим результатом.

«Валенсия» ужасна в нынешнем сезоне. Команда сейчас занимает 12-ю строчку в турнирной таблице и имеет в активе 24 пункта. Последние матчи «летучие мыши» также проводят не лучшим образом, у команды из Мадрида будет шанс обыграть «Валенсию».

Информация для ставок

● «Реал» не проигрывал в четырех матчах из последних пяти

● «Валенсия» выиграла лишь раз в последних пяти матчах

● «Реал» выиграл семь матчей из десяти на своем поле

Прогноз

В этом поединке букмекеры советуют присмотреться к ставке на то, что оба клуба забьют с коэффициентом 1.75. Матчи этих клубов хороши тем, что в них всегда бывает много забитых голов.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Хетафе» — «Реал Сосьедад».