«Ренн» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч групповой стадии Лиги конференций (16.09.2021)

1631794561

сегодня, 15:16

16 сентября 2021 года «Ренн» примет «Тоттенхэм» в рамках групповой стадии Лиги конференций. Это новый турнир, который был придуман представителями УЕФА . В нем более слабые клубы могут бороться за трофей, можно сказать, что это третий уровень сложности после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Тоттенхэм». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.60. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.20 и на победу «Ренна» по коэффициенту 2.80.

Форма команд

«Ренн» в прошлом сезоне неплохо смотрелся во французской Лиге 1. Сейчас у команды не лучший период. В последнее время «Ренн» часто теряет очки. В последней игре «Ренн» проиграл «Реймсу», а до этого уступил «Анже». В товарищеских матчах этого сезона команда играла неплохо и в некоторых поединках показывала уверенность в своих силах, что случилось с французами сейчас — не совсем понятно. Клубу предстоит сыграть против крепкого «Тоттенхэма».

«Тоттенхэм» играет под руководством нового тренера, который пришел из «Вулверхэмптона». Бывший тренер «волков» стартовал в АПЛ очень хорошо — три победы в трех матчах. В четвертой игре было первое фиаско, лондонский клуб уступил «Кристал Пэлас». Это не первое поражение при новом тренере, но одно из самых болезненных, «шпоры» уступили со счетом 0:3.

Информация для ставок

«Тоттенхэм» выиграл три матча из последних пяти

«Ренн» проиграл два матча из последних пяти

«Тоттенхэм» забил пять голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Тоттенхэм» выглядит лучше, чем «Ренн». Англичане демонстрируют прагматичный футбол с минимальным количеством забитых мячей. Эта информация наталкивает на мысль о том, что нужно сделать ставку на тотал забитых мячей меньше 2.5 по коэффициенту 1.80. Это совсем не тот матч, где будет забито много голов.