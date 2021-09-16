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«Ренн» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч групповой стадии Лиги конференций (16.09.2021)

сегодня, 15:16

16 сентября 2021 года «Ренн» примет «Тоттенхэм» в рамках групповой стадии Лиги конференций. Это новый турнир, который был придуман представителями УЕФА. В нем более слабые клубы могут бороться за трофей, можно сказать, что это третий уровень сложности после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.863.382.51
Мелбет 2.97 3.35 2.53
1XBET 3.22 3.30 2.27
BetBoom 3.13 3.28 2.36

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Тоттенхэм». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.60. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.20 и на победу «Ренна» по коэффициенту 2.80.

Форма команд

«Ренн» в прошлом сезоне неплохо смотрелся во французской Лиге 1. Сейчас у команды не лучший период. В последнее время «Ренн» часто теряет очки. В последней игре «Ренн» проиграл «Реймсу», а до этого уступил «Анже». В товарищеских матчах этого сезона команда играла неплохо и в некоторых поединках показывала уверенность в своих силах, что случилось с французами сейчас — не совсем понятно. Клубу предстоит сыграть против крепкого «Тоттенхэма».

«Тоттенхэм» играет под руководством нового тренера, который пришел из «Вулверхэмптона». Бывший тренер «волков» стартовал в АПЛ очень хорошо — три победы в трех матчах. В четвертой игре было первое фиаско, лондонский клуб уступил «Кристал Пэлас». Это не первое поражение при новом тренере, но одно из самых болезненных, «шпоры» уступили со счетом 0:3.

Информация для ставок

  • «Тоттенхэм» выиграл три матча из последних пяти
  • «Ренн» проиграл два матча из последних пяти
  • «Тоттенхэм» забил пять голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Тоттенхэм» выглядит лучше, чем «Ренн». Англичане демонстрируют прагматичный футбол с минимальным количеством забитых мячей. Эта информация наталкивает на мысль о том, что нужно сделать ставку на тотал забитых мячей меньше 2.5 по коэффициенту 1.80. Это совсем не тот матч, где будет забито много голов.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.45 1.56 1.75 2.10
Мелбет 1.77 2.17
1XBET 2.39 1.60
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rtqdcmd99bjm
rtqdcmd99bjm
сегодня в 15:47
Футбольный клуб «Тоттенхэм» (Лондон) одержит победу.
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