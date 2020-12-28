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«Риу Аве» — «Маритиму». Прогноз на матч чемпионата Португалии (28.12.2020)

28 декабря 2020, 05:15

«Риу Аве» дома встречается с «Маритиму» в рамках 11-го тура Примейры. Каким будет результат матча?

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.843.604.77
Fonbet Live! 100.00 19.00 1.02
Мелбет 1.85 3.50 4.88

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет определила, что «Риу Аве» является фаворитом встречи с коэффициентом на их победу – 1,84, ничья доступна на отметке 3,50, а триумф команды гостей можно взять за 4,55.

Тотал в этой встрече установлен на отметке 2,5 мяча. Тотал больше доступен за 1,68, а меньше — за 2,31.

Форма команд

«Риу Аве» проваливается в последних встречах. После неплохого старта команда не знает вкуса побед на протяжении четырех игр. С такими результатами чрезвычайно сложно претендовать на борьбу за зону еврокубков. В прошлом туре «Риу Аве» уступил «Браге» (0:3) и опустился на 11-ю позицию. Отставание от зоны еврокубков составляет уже восемь очков. Тут бы команде борьбы за вылет избежать.

«Маритиму» сумел в последней для себя встрече в Примейре прервать серию из трех поражений, переиграв «Белененсеш» (1:0). Этот триумф позволил команде подняться на 14-е место в чемпионате Португалии. Откровенно говоря, с такими результатами сложно будет клубу претендовать на что-то серьезное.

Информация для ставок

  • «Риу Аве» уступил в 2 из 10 последних домашних встреч
  • «Маритиму» выиграл 4 из 10 последних выездных поединков
  • «Риу Аве» не проигрывает на домашнем стадионе на протяжении трех матчей – две победы и одна ничья

Прогноз

По нашему мнению, «Риу Аве» на домашней арене играет гораздо лучше, чем в гостях. Должна команда прервать неудачную для себя серию результатов в последних играх. Только так можно будет улучшить свои результаты и двигаться в направлении борьбы за зону еврокубков – наша ставка победа «Риу Аве» с котировкой 1,84 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.843.604.77
Fonbet Live! 100.00 19.00 1.02
Мелбет 1.85 3.50 4.88
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shlomo
shlomo
28 декабря 2020 в 06:54
Много голов не предвидится
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