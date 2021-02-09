«Риу Аве» — «Тондела». Прогноз на матч чемпионата Португалии (09.02.2021)

«Риу Аве» сыграет с «Тонделой» в рамках 18-го тура чемпионата Португалии. Букмекеры БК Мелбет представили котировки на грядущий поединок.
|
- : -
сегодня, 20:00
Ставки букмекеров
Букмекеры верят в успех «Риу Аве» и рекомендуют ставить на победу этого клуба за коэффициентом 1.90. Ничейный исход оценивают в 3.44, а победу «Тонделы» в 4.14.
Форма команд
«Риу Аве» занимает 14-ю строчку в нынешнем сезоне португальской Примейры. У клуба 16 пунктов в активе. Свой последний поединок «Риу Аве» сыграл вничью с «Насионалом», матч завершился со счетом 0:0.
«Тондела» находится на десятой строчке в таблице и имеет 18 очков в активе.Свой последний матч «Тондела» проиграла со счетом 1:2, уступив ФК «Пасуш де Феррейра».
Информация для ставок
● «Риу Аве» не может победить четыре матча кряду
● «Тондела» выиграл два матча из пяти последних
● «Риу Аве» выиграл только два матча на своем поле из восьми
Прогноз
В этом матче можно поставить на то, что любая из команд победит с разницей в один мяч за коэффициентом 2.31. Учитывая статистику клубов в нынешнем сезоне, добиться выигрыша этой ставки вполне реально.
Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Эвертон» — «Тоттенхэм».