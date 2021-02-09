«Риу Аве» — «Тондела». Прогноз на матч чемпионата Португалии (09.02.2021)

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сегодня, 14:28

«Риу Аве» сыграет с «Тонделой» в рамках 18-го тура чемпионата Португалии. Букмекеры БК Мелбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры верят в успех «Риу Аве» и рекомендуют ставить на победу этого клуба за коэффициентом 1.90. Ничейный исход оценивают в 3.44, а победу «Тонделы» в 4.14.

Форма команд

«Риу Аве» занимает 14-ю строчку в нынешнем сезоне португальской Примейры. У клуба 16 пунктов в активе. Свой последний поединок «Риу Аве» сыграл вничью с «Насионалом», матч завершился со счетом 0:0.

«Тондела» находится на десятой строчке в таблице и имеет 18 очков в активе.Свой последний матч «Тондела» проиграла со счетом 1:2, уступив ФК «Пасуш де Феррейра».

Информация для ставок

● «Риу Аве» не может победить четыре матча кряду

● «Тондела» выиграл два матча из пяти последних

● «Риу Аве» выиграл только два матча на своем поле из восьми

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что любая из команд победит с разницей в один мяч за коэффициентом 2.31. Учитывая статистику клубов в нынешнем сезоне, добиться выигрыша этой ставки вполне реально.

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