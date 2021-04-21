«Рома» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (22.04.2021)

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вчера, 22:59

В 32-м туре чемпионата Италии «Аталанта» приедет в гости к «Роме», чтобы побороться за три очка. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Аталанту», ставки на победу которой принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.92. Поставить на успех «Ромы» можно по коэффициенту 3.75, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.80, а низовой исход (ТМ 3) можно взять по коэффициенту 2.08.

Форма команд

«Аталанта» находится в отличной форме и является первой командой чемпионата по количеству забитых мячей (72). Команда в прошлом туре поднялась на третье место в Серии А, коллектив намерен сохранить его до конца чемпионата. В матче с «Ромой» подопечные Гасперини намерены закрепить успех и не пропустить вперед себя «Ювентус». В прошлом туре «Аталанта» на своем поле минимально обыграла «Ювентус» (1:0), а неделей ранее победила «Фиорентину» (2:3)

«Рома» не может похвастаться хорошими результатами в чемпионате. Коллектив одержал всего одну победу в нескольких последних матчах, а шансы на зону еврокубков становятся все меньше. Чтобы рассчитывать на более высокие места, тренерскому штабу необходимо вносить срочные изменения в игру команды. В прошлом матче «Рома» проиграла «Торино» (1:3), а туром ранее минимально обыграла «Болонью» (1:0).

Информация для ставок

«Рома» выиграла шесть из семи последних матчей в чемпионате на своем поле

«Аталанта» выиграла девять последних матчей в Серии А

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Аталанта» одержала победы в трех последних встречах против «Ромы»

Прогноз

«Аталанта» выглядит гораздо предпочтительнее римского клуба и имеет большие шансы продлить свою победную серию. Предполагаем, что команда из Бергамо сможет забрать три очка в этом поединке. Сделать ставку на победу «Аталанты» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.92.