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«Рома» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (22.04.2021)

вчера, 22:59

В 32-м туре чемпионата Италии «Аталанта» приедет в гости к «Роме», чтобы побороться за три очка. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.834.071.93
Лига Ставок 3.95 4.10 1.84
Фонбет 3.75 3.90 1.90
Мелбет 4.00 4.16 1.90
1XBET 4.00 4.16 1.90
BetBoom 3.97 4.12 1.86

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Аталанту», ставки на победу которой принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.92. Поставить на успех «Ромы» можно по коэффициенту 3.75, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.80, а низовой исход (ТМ 3) можно взять по коэффициенту 2.08.

Форма команд

«Аталанта» находится в отличной форме и является первой командой чемпионата по количеству забитых мячей (72). Команда в прошлом туре поднялась на третье место в Серии А, коллектив намерен сохранить его до конца чемпионата. В матче с «Ромой» подопечные Гасперини намерены закрепить успех и не пропустить вперед себя «Ювентус». В прошлом туре «Аталанта» на своем поле минимально обыграла «Ювентус» (1:0), а неделей ранее победила «Фиорентину» (2:3)

«Рома» не может похвастаться хорошими результатами в чемпионате. Коллектив одержал всего одну победу в нескольких последних матчах, а шансы на зону еврокубков становятся все меньше. Чтобы рассчитывать на более высокие места, тренерскому штабу необходимо вносить срочные изменения в игру команды. В прошлом матче «Рома» проиграла «Торино» (1:3), а туром ранее минимально обыграла «Болонью» (1:0).

Информация для ставок

  • «Рома» выиграла шесть из семи последних матчей в чемпионате на своем поле
  • «Аталанта» выиграла девять последних матчей в Серии А
  • Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Аталанта» одержала победы в трех последних встречах против «Ромы»

Прогноз

«Аталанта» выглядит гораздо предпочтительнее римского клуба и имеет большие шансы продлить свою победную серию. Предполагаем, что команда из Бергамо сможет забрать три очка в этом поединке. Сделать ставку на победу «Аталанты» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.92.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.70 1.51 2.13 1.79
Лига Ставок 2.65 1.48 2.13 1.72
Мелбет 2.54 1.49
1XBET 4.32 1.19 2.54 1.49 2.05 1.79
BetBoom 4.93 1.19 2.72 1.49 2.13 1.76
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