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«Рома» – «Будё-Глимт». Прогноз на матч Лиги конференций (04.11.2021)

04 ноября 2021, 17:52

На поединок четвертого тура группового этапа ЛК норвежский «Будё-Глимт» отправится в Рим, где сразится с «Ромой». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Лига конференций 2021/2022
Рома
Будё-Глимт
2 : 2
завершен
04 ноября 2021, 23:00
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.285.809.50
Фонбет 1.25 6.30 10.50
Мелбет 1.26 6.69 11.20
1XBET 1.23 6.30 9.70

Ставки букмекеров

Букмекерские конторы без проблем определились с фаворитом на эту встречу. Им является «Рома». Загрузить на победу хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Мелбет. Если есть вера в сенсационную победу «Будё-Глимта», то порадует коэффициент 8. Ничья оценивается по коэффициенту 5.3.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 1.5. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2.55. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Рома» получила серьезный удар по имиджу клуба после унизительного поражения в третьем туре Лиги конференций. Коллектив Жозе Моуриньо побывал в Норвегии и бесславно сгорел со счётом 1:6. Далее последовала ничья с «Наполи» (0:0) и поражение от «Милана» (1:2). Единственным светлым пятном в череде неудач стала выездная победа над «Кальяри» (2:1).

«Будё-Глимт» продолжает демонстрировать футбол неплохого качества и продлевать свою красивую серию без поражений. После фантастической победы над «Ромой» команда играла в национальном чемпионате, в крайних двух турах всухую обыграла «Мольде» на выезде (2:0) и «Сандефьорд» дома (1:0).

Информация для ставок

  • «Рома» всего один раз одержала победу в крайних пяти играх
  • Серия без поражений «Будё-Глимта» составляет 18 поединков
  • Три из четырех последних матчей «Ромы завершились пробитием ТБ 2.5
  • „Будё-Глимт“ забивает минимум один гол в шести встречах кряду

Прогноз

Римский клуб горит желанием отомстить за разгром в первом матче и приложит максимум усилий, чтобы на своем поле взять полноценный реванш и добавить три очка в копилку. Рискнуть и поставить на победу „Ромы“ с форой (-2.5) можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 3.1.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.92 1.40 2.34 1.62
Мелбет 3.53 1.32
1XBET 2.58 1.53
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Все комментарии
Gahi
Gahi
04 ноября в 18:05
Победа команды Ромы в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
04 ноября в 18:04
Рома не проиграет этот матч....
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