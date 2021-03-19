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«Рома» — «Наполи»: прогноз на матч Серии А (21.03.2021)

вчера, 18:06

В 28-м туре чемпионата Италии «Наполи» приедет в гости к «Роме». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на встречу, которая состоится 21 марта 2021 года.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Минимальное предпочтение букмекеры отдают хозяевам, поставить на их победу можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.6. В случае победы «Наполи» зайдет коэффициент 2.7. Ничью можно выбрать по 4.3.

Также в линии букмекеры предлагают 1.67 по ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.28. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Наполи» идет на пятом месте и имеет неплохие шансы побороться за первую четверку в сезоне, чтобы обеспечить себе участие в Лиге чемпионов на следующий год. Команда не проигрывает несколько матчей и демонстрирует качественную игру, подкрепленную результатом. В прошлом туре «Наполи» выиграл очень важную встречу против «Милана» (1:0), а немного ранее обыграли «Болонью» (3:1).

«Рома» опустилась уже на шестое место в таблице, но продолжает принимать участие в Лиге Европы. Команда дважды обыграла донецкий «Шахтер» (3:0, 2:1). Подопечные Паулу Фонсеки могут побороться за трофей и пройти в Лигу чемпионов как победитель этого турнира. В прошлой игре римляне довольно неожиданно проиграли «Парме» (0:2), а неделей ранее минимально обыграли на своем поле «Дженоа» (1:0).

Информация для ставок

• «Наполи» не проигрывает четыре матча подряд
• «Рома» выиграла семь матчей из последних десяти во всех турнирах
• «Наполи» выиграл три из четырех последних матчей против «Ромы»
• Пять из шести последних встреч команд завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Данный матч можно назвать центральной встречей тура, а ее победитель получит хорошие шансы продвинуться по турнирной таблице и занять по итогам сезона более высокое место. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.55.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.35 1.66 1.81 2.11
Лига Ставок 2.29 1.63 1.82 2.00
Мелбет 2.38 1.68
Pin-Up.ru 3.80 1.28 2.27 1.66 1.80 2.06
BetBoom 3.82 1.29 2.28 1.67 1.80 2.06
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shlomo
shlomo
вчера в 20:08
Рома выиграет
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