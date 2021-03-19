«Рома» — «Наполи»: прогноз на матч Серии А (21.03.2021)

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вчера, 18:06

В 28-м туре чемпионата Италии «Наполи» приедет в гости к «Роме». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на встречу, которая состоится 21 марта 2021 года.

Ставки букмекеров

Минимальное предпочтение букмекеры отдают хозяевам, поставить на их победу можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.6. В случае победы «Наполи» зайдет коэффициент 2.7. Ничью можно выбрать по 4.3.

Также в линии букмекеры предлагают 1.67 по ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.28. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Наполи» идет на пятом месте и имеет неплохие шансы побороться за первую четверку в сезоне, чтобы обеспечить себе участие в Лиге чемпионов на следующий год. Команда не проигрывает несколько матчей и демонстрирует качественную игру, подкрепленную результатом. В прошлом туре «Наполи» выиграл очень важную встречу против «Милана» (1:0), а немного ранее обыграли «Болонью» (3:1).

«Рома» опустилась уже на шестое место в таблице, но продолжает принимать участие в Лиге Европы. Команда дважды обыграла донецкий «Шахтер» (3:0, 2:1). Подопечные Паулу Фонсеки могут побороться за трофей и пройти в Лигу чемпионов как победитель этого турнира. В прошлой игре римляне довольно неожиданно проиграли «Парме» (0:2), а неделей ранее минимально обыграли на своем поле «Дженоа» (1:0).

Информация для ставок

• «Наполи» не проигрывает четыре матча подряд

• «Рома» выиграла семь матчей из последних десяти во всех турнирах

• «Наполи» выиграл три из четырех последних матчей против «Ромы»

• Пять из шести последних встреч команд завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Данный матч можно назвать центральной встречей тура, а ее победитель получит хорошие шансы продвинуться по турнирной таблице и занять по итогам сезона более высокое место. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.55.