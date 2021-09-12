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«Рома» — «Сассуоло». Прогноз на матч итальянской Серии А (12.09.2021)

12 сентября 2021, 00:32

В 3-м туре чемпионата Италии «Сассуоло» приедет в гости в Рим на матч с «Ромой». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Италия. Серия А 2021/2022
Рома
Сассуоло
2 : 1
завершен
12 сентября 2021, 21:45
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.624.655.19
Фонбет 1.60 4.40 5.00
Мелбет 1.64 4.64 5.30
1XBET 1.65 4.58 5.25
BetBoom 1.62 4.45 5.10

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев. Поставить на их победу можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.55. В случае победы «Сассуоло», зайдет коэффициент 5.3. Ничью можно выбрать по 3.65.

Также в линии букмекеры предлагают 1.68 за ТБ 2.5, а тотал меньше 2.5 мячей котируется по коэффициенту 2.26. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.57.

Форма команд

«Сассуоло» после смены главного тренера не упала духом. Команда набрала четыре очка в двух стартовых турах, что является неплохим результатом. Коллектив имеет несколько высококлассных исполнителей, которые выступали за свои сборные. В предстоящем матче они собираются оказать достойное сопротивление римлянам. В прошлой игре «Сассуоло» проиграла товарищеский матч «Кремонезе» (0:2), а ранее в чемпионате Италии команда разошлась миром с «Сампдорией» (0:0).

«Рома» под руководством эпатажного Жозе Моуриньо смогла выиграть обе игры в чемпионате, что добавило уверенности болельщикам и игрокам. Клуб хочет побороться в этом сезоне если не за чемпионство, то точно за медали Серии А и место в Лиге Чемпионов. Всех болельщиков ждет интересный поединок с открытым футболом. В прошлом туре чемпионата «Рома» крупно обыграла на выезде «Салернитану» (4:0), а несколькими днями ранее обыграла «Трабзонспор» (3:0) в Лиге Конференций.

Информация для ставок

  • «Рома» выиграла пять матчей подряд во всех турнирах
  • «Сассуоло» забивает на выезде уже девять встреч подряд
  • Четыре из шести последних матчей между клубами закончились тоталом больше 3.5 мячей
  • «Сассуоло» не выиграл ни одного матча на поле «Ромы» из последних восьми поединков

Прогноз

«Рома» преследует большие цели и хорошо играет на своем поле в личных встречах с «Сассуоло». Предполагаем, что римляне смогут минимально одолеть оппонента и набрать еще три очка в свою копилку. Сделать ставку на победу «Ромы» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.55.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.71 1.51 2.15 1.78
Мелбет 2.74 1.43
1XBET 4.08 1.26
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Все комментарии
Gahi
Gahi
12 сентября в 01:41
У Ромы получился хороший старт да и игра Элдора Шомуродова радует в команде, так что победа Ромы в этом матче. Удачи
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