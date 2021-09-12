«Рома» — «Сассуоло». Прогноз на матч итальянской Серии А (12.09.2021)

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12 сентября 2021, 00:32

В 3-м туре чемпионата Италии «Сассуоло» приедет в гости в Рим на матч с «Ромой». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев. Поставить на их победу можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.55. В случае победы «Сассуоло», зайдет коэффициент 5.3. Ничью можно выбрать по 3.65.

Также в линии букмекеры предлагают 1.68 за ТБ 2.5, а тотал меньше 2.5 мячей котируется по коэффициенту 2.26. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.57.

Форма команд

«Сассуоло» после смены главного тренера не упала духом. Команда набрала четыре очка в двух стартовых турах, что является неплохим результатом. Коллектив имеет несколько высококлассных исполнителей, которые выступали за свои сборные. В предстоящем матче они собираются оказать достойное сопротивление римлянам. В прошлой игре «Сассуоло» проиграла товарищеский матч «Кремонезе» (0:2), а ранее в чемпионате Италии команда разошлась миром с «Сампдорией» (0:0).

«Рома» под руководством эпатажного Жозе Моуриньо смогла выиграть обе игры в чемпионате, что добавило уверенности болельщикам и игрокам. Клуб хочет побороться в этом сезоне если не за чемпионство, то точно за медали Серии А и место в Лиге Чемпионов. Всех болельщиков ждет интересный поединок с открытым футболом. В прошлом туре чемпионата «Рома» крупно обыграла на выезде «Салернитану» (4:0), а несколькими днями ранее обыграла «Трабзонспор» (3:0) в Лиге Конференций.

Информация для ставок

«Рома» выиграла пять матчей подряд во всех турнирах

«Сассуоло» забивает на выезде уже девять встреч подряд

Четыре из шести последних матчей между клубами закончились тоталом больше 3.5 мячей

«Сассуоло» не выиграл ни одного матча на поле «Ромы» из последних восьми поединков

Прогноз

«Рома» преследует большие цели и хорошо играет на своем поле в личных встречах с «Сассуоло». Предполагаем, что римляне смогут минимально одолеть оппонента и набрать еще три очка в свою копилку. Сделать ставку на победу «Ромы» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.55.