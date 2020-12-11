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«Мускрон» — «Беерсхот». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (12.12.2020)

вчера, 09:21

«Мускрон» в 16-м туре встречается с «Беерсхотом». Удастся ли хозяевам подняться с дна турнирной таблицы?

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Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Фонбет фаворитом матча считается команда гостей. Ее триумф оценен коэффициентом 1,94, ничья представлена 3,90, а вот коэффициент на победу хозяев равен 3,60.

Тотал отмечен отметкой 2,5 мяча. Больше можно заиграть за 1,64, а меньше представлен на отметке 2,39.

Форма команд

«Мускрон» является последней командой чемпионата Бельгии. Отрыв от спасительной зоны составляет четыре очка. На протяжении двух туров команда проигрывает – «Вааасланд-Беверену» (0:2) и «Оуд-Хеверли» (0:2). Чтобы сохранить прописку в элите бельгийского футбола нужно решать проблемы с атакой. Девять забитых мячей в 15 поединках это очень слабый результат.

«Беерсхот» идет в числе лидеров бельгийского первенства. На третьей позиции расположилась команда с отставанием от лидера в три очка. Правда в прошлом туре случился провал – зафиксировано поражение от «Эйпена» (0:1) на своей домашней арене. Если «Беерсхот» хочет бороться за что-то серьезное в рамках чемпионата Бельгии, то обыгрывать «Мускрон» необходимо обязательно.

Информация для ставок

  • «Мускрон» выиграл два из 10 последних домашних матчей
  • «Беерсхот» победил в четырех из 10 последних выездных встречах
  • «Мускрон» не забивает на протяжении двух туров

Прогноз

Должна игра раскрыться. Хозяевам нечего терять и на домашней арене команде нужно сломить сопротивление мощного соперника. Для этого нужно действовать первым номером. Мы считаем, что ставка на итоговый тотал больше 2,5 голов в этой игре выглядит предпочтительно. Коэффициент на текущий исход в букмекерской конторе Фонбет равен 1,64. Хозяева понимают, что их оборонительный стиль игры не приносит результат и в домашнем поединке нужно отступать от такой формации, иначе очков набрать не получится.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Лацио» — «Верона».

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Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 13:24
Аутсайдер матча футбольный клуб «Беерсхот»
shlomo
shlomo
вчера в 09:40
Думаю, что голов будем много
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