«Мускрон» — «Генк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (16.01.2021)

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16 января 2021, 12:04

16 января «Мускрон» примет на своем стадионе одного из лидеров чемпионата Бельгии.

Ставки букмекеров

«Мускрон» далеко не в той форме, чтобы навязывать борьбу более именитому «Генку». Букмекеры считают фаворитом противостояния «Генк» и рекомендуют ставить на его победу за коэффициент 1,75. «Мускрон» в этом сезоне иногда удивлял своих поклонников, поэтому не стоит забывать о ставке на ничью за коэффициент 3,80.

Форма команд

«Мускрон» находится на последней строчке в турнирной таблице и набрал всего 17 баллов. Свой последний матч команда проиграла «Зюлте-Варегему» со счетом 1:0. В случае победы в матче против «Генка» у хозяев поля есть все шансы выйти из зоны вылета.

«Генк» здорово начал этот сезон и идет на второй строчке. Идущий на первом месте «Брюгге» опережает «Генк» всего на два балла. Последний матч «Генк» проиграл со счетом 1:2. Команда наверняка находится в агрессивном состоянии и захочет отыграться на «Мускроне», который в этом сезоне является легкой добычей.

Информация для ставок

«Мускрон» забивает меньше всех команд в нынешнем сезоне чемпионата Бельгии — 16 мячей

«Генк» пропускал в каждом из последних трех матчей

«Генк» — лидер чемпионата по количеству забитых мячей (43)

Прогноз

«Генку» очень нужны три очка, чтобы обойти «Брюгге» и возглавить чемпионат, но «Мускрону» необходимо выбраться из зоны вылета. Это будет сложный матч для обеих команд, Букмекеры рекомендуют сделать ставку на обе забьют с коэффициентом 1,75.

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