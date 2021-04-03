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«Рубин» — «Сочи»: прогноз на матч РПЛ (03.04.2021)

вчера, 12:26

«Рубин» играет против «Сочи» в рамках 24-го тура РПЛ. Этот поединок запланирован на 3 апреля 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.543.123.20
Лига Ставок 2.50 3.20 3.05
Фонбет Live! 1.08 8.00 100.00
Мелбет 2.53 3.20 3.10
Pin-Up.ru 2.48 3.20 3.10

Ставки букмекеров

«Рубин» — фаворит этого матча. На победу клуба можно поставить по коэффициенту 2.50. Также стоит присмотреться к ставке на победу «Сочи» по 3.10, а на ничейный исход по 3.20.

Форма команд

«Рубин» с приходом Леонида Слуцкого на пост главного тренера стал играть гораздо лучше, но команде часто не везет. В активе «Рубина» 37 баллов, клуб расположился на восьмой строчке в таблице. Всего в активе клуба 32 забитых мяча и 29 пропущенных голов. «Рубин» выиграл 11 поединков, четыре раза сыграл вничью и проиграл восемь матчей. В последних поединках «Рубин» играет очень хорошо, лишь в двух матчах клуб допустил осечку.

«Сочи» неожиданно ворвался в топ-4. Команда расположилась на четвертой строчке и набрала 40 пунктов. В активе этого клуба 38 забитых и 25 пропущенных мячей. «Сочи» выиграл 11 матчей, семь раз играл вничью и проиграл пять поединков. В последних матчах у «Сочи» все хорошо, иногда клуб терял очки, но в целом игра не меняется, команда является потенциальным претендентом на вторую строчку.

Информация для ставок

● «Сочи» и «Рубин» проиграли только по одному разу в последних пяти поединках
● «Рубин» забил восемь мячей в последних пяти играх
● У «Сочи» 12 забитых мячей в последних пяти матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что первый гол будет забит с 1 по 15 минуту по коэффициенту 3.90. Также стоит присмотреться к ставке на «точное количество забитых мячей — 2» по коэффициенту 3.00.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Динамо» — «Уфа».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.07 1.83 1.59 2.47
Лига Ставок 2.27 1.64 1.68 2.20
Мелбет 1.62 2.37
Pin-Up.ru 2.11 1.76 1.62 2.35 1.31 3.55
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marut
marut
вчера в 14:56
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