«Рубин» — «Сочи»: прогноз на матч РПЛ (03.04.2021)

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вчера, 12:26

«Рубин» играет против «Сочи» в рамках 24-го тура РПЛ . Этот поединок запланирован на 3 апреля 2021 года.

Ставки букмекеров

«Рубин» — фаворит этого матча. На победу клуба можно поставить по коэффициенту 2.50. Также стоит присмотреться к ставке на победу «Сочи» по 3.10, а на ничейный исход по 3.20.

Форма команд

«Рубин» с приходом Леонида Слуцкого на пост главного тренера стал играть гораздо лучше, но команде часто не везет. В активе «Рубина» 37 баллов, клуб расположился на восьмой строчке в таблице. Всего в активе клуба 32 забитых мяча и 29 пропущенных голов. «Рубин» выиграл 11 поединков, четыре раза сыграл вничью и проиграл восемь матчей. В последних поединках «Рубин» играет очень хорошо, лишь в двух матчах клуб допустил осечку.

«Сочи» неожиданно ворвался в топ-4. Команда расположилась на четвертой строчке и набрала 40 пунктов. В активе этого клуба 38 забитых и 25 пропущенных мячей. «Сочи» выиграл 11 матчей, семь раз играл вничью и проиграл пять поединков. В последних матчах у «Сочи» все хорошо, иногда клуб терял очки, но в целом игра не меняется, команда является потенциальным претендентом на вторую строчку.

Информация для ставок

● «Сочи» и «Рубин» проиграли только по одному разу в последних пяти поединках

● «Рубин» забил восемь мячей в последних пяти играх

● У «Сочи» 12 забитых мячей в последних пяти матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что первый гол будет забит с 1 по 15 минуту по коэффициенту 3.90. Также стоит присмотреться к ставке на «точное количество забитых мячей — 2» по коэффициенту 3.00.

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