«Рух» — «Десна». Прогноз на матч чемпионата Украины (08.03.2021)

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вчера, 09:48

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 17-й тур чемпионата Украины. «Рух» из Львова сыграет на своем поле против «Десны». Встреча состоится 8 марта, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является черниговский клуб. Поставить на победу команды можно с коэффициентом 1.89. Победа «Руха» оценивается в 4.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.5.

В своей линии букмекеры предлагают коэффициент 1.98 на тотал больше 2,5 мячей. Не сильно отличается и вероятность низовой встречи: ТМ 2,5 – за 1.83. Поставить на исход «обе забьют» можно с коэффициентом 1.82.

Форма команд

«Рух» за последние четыре игры чемпионата набрал 7 очков, что позволило команде покинуть последнее место в таблице и чувствовать себя немного увереннее. Команда является новичком в УПЛ , сохранить место здесь будет для нее хорошим результатом. В прошлом туре в драматичном матче «Рух» обыграл на выезде «Колос» (2:1), а немного ранее уступил донецкому Шахтеру (0:2).

«Десна» занимает пятое место в чемпионате и играет довольно стабильно. Команда редко проигрывает и имеет четкую цель – попадание в Лигу Европы. Сможет ли коллектив обойти прямых конкурентов в таблице, покажет лишь время. В двух последних играх «Десна» выиграла у «Ингульца» (3:0) и сыграла вничью с лидером чемпионата Украины «Динамо» (1:1).

Информация для ставок

«Десна» проиграла всего один матч из последних семи в чемпионате Украины

«Рух» выиграл в двух последних матчах из четырех в УПЛ

«Рух» забивал лишь в трех домашних матчах из шести последних

В матче первого круга чемпионата между командами победу одержала «Десна» (2:1)

Прогноз

«Рух» набрал неплохую форму и начал набирать очки, но команда из Чернигова сейчас более стабильна. Предположим, что гости выйдут победителями из этого противостояния. Сделать ставку на «Десну» можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.89.

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