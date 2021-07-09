«Русенборг» — «Кристиансунд». Прогноз на матч чемпионата Норвегии (10.07.2021)

В 12-м туре Высшей лиги Норвегии «Русенборг» на своем поле примет «Кристиансунд». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров прогноз на эту встречу.
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завтра, 19:00
Ставки букмекеров
Букмекерская контора Фонбет считает «Русенборг» явным фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.69, ничейный исход оценивается в 4.06, а победа «Кристиансунда» представлена коэффициентом 4.66.
Аналитики БК также считают, что матч получится результативным. Заключить пари на тотал больше (2,5) голов можно по коэффициенту 1.72, ТМ (2,5) – 2.13.
Форма команд
Недавно стартовавший розыгрыш чемпионата Норвегии складывается для «Русенборга» непросто. К предстоящей игре команда подходит без побед за 5 последних туров, в ходе которых она уступила «Стремсгодсету» (1:2), «Сарпсборгу» (0:1) и «Лиллестрему» (0:2). В двух прошлых турах «Русенборгу» удалось добыть по одному очку в матчах с «Хагесундом» (0:0) и «Оддом» (2:2). В турнирной таблице команда занимает шестую строчку, набрав в общей сложности 16 очков.
«Кристиансунд» неплохо начал сезон в Высшей лиге. По итогам 11 проведенных матчей команда набрала 20 очков, что дает ей возможность делить третье место с «Волеренгой». В прошлом туре первенства «Кристиансунд» оформил шестую победу в сезоне, обыграв дома «Бранн» (3:2). Прежде гости грядущей встречи поделили очки с «Мьёндаленом» (1:1) и «Тромсе» (0:0).
Информация для ставок
- «Русеноборг» никогда не проигрывал «Кристиансунду» на своем поле – две победы и две ничьи в официальных встречах
- «Кристиансунд» не забивал голы в 3 из 5 прошлых гостевых матчей чемпионата Норвегии
- В двух последних официальных встречах команд фиксировалась ничья 0:0
Прогноз
«Русенборг» должен попытаться выбраться из кризиса, чтобы еще больше не отстать от группы лидеров. «Кристиансунд» чаще всего добивается успеха в домашних играх, тогда как в гостях эта команда выступает нестабильно. Учитывая вышесказанное, предлагаем рассмотреть ставку на победу «Русенборга» с коэффициентом 1.69 в букмекерской конторе Фонбет.
Букмекеры также предлагают два интересных коэффициента на исход матча в бразильской Серии B.