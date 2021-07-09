«Русенборг» — «Кристиансунд». Прогноз на матч чемпионата Норвегии (10.07.2021)

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сегодня, 03:06

В 12-м туре Высшей лиги Норвегии «Русенборг» на своем поле примет «Кристиансунд». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет считает «Русенборг» явным фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.69, ничейный исход оценивается в 4.06, а победа «Кристиансунда» представлена коэффициентом 4.66.

Аналитики БК также считают, что матч получится результативным. Заключить пари на тотал больше (2,5) голов можно по коэффициенту 1.72, ТМ (2,5) – 2.13.

Форма команд

Недавно стартовавший розыгрыш чемпионата Норвегии складывается для «Русенборга» непросто. К предстоящей игре команда подходит без побед за 5 последних туров, в ходе которых она уступила «Стремсгодсету» (1:2), «Сарпсборгу» (0:1) и «Лиллестрему» (0:2). В двух прошлых турах «Русенборгу» удалось добыть по одному очку в матчах с «Хагесундом» (0:0) и «Оддом» (2:2). В турнирной таблице команда занимает шестую строчку, набрав в общей сложности 16 очков.

«Кристиансунд» неплохо начал сезон в Высшей лиге. По итогам 11 проведенных матчей команда набрала 20 очков, что дает ей возможность делить третье место с «Волеренгой». В прошлом туре первенства «Кристиансунд» оформил шестую победу в сезоне, обыграв дома «Бранн» (3:2). Прежде гости грядущей встречи поделили очки с «Мьёндаленом» (1:1) и «Тромсе» (0:0).

Информация для ставок

«Русеноборг» никогда не проигрывал «Кристиансунду» на своем поле – две победы и две ничьи в официальных встречах

«Кристиансунд» не забивал голы в 3 из 5 прошлых гостевых матчей чемпионата Норвегии

В двух последних официальных встречах команд фиксировалась ничья 0:0

Прогноз

«Русенборг» должен попытаться выбраться из кризиса, чтобы еще больше не отстать от группы лидеров. «Кристиансунд» чаще всего добивается успеха в домашних играх, тогда как в гостях эта команда выступает нестабильно. Учитывая вышесказанное, предлагаем рассмотреть ставку на победу «Русенборга» с коэффициентом 1.69 в букмекерской конторе Фонбет.

Букмекеры также предлагают два интересных коэффициента на исход матча в бразильской Серии B.