«Сабадель» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч Сегунды (03.05.2021)

«Сабадель» 3 мая 2021 года примет «Райо Вальекано» в рамках очередного матча испанской Сегунды.
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2 : 0
завершен
вчера, 19:00
Ставки букмекеров
Фаворитом этого матча букмекеры выбрали «Райо Вальекано». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.98. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.20, а на победу «Сабаделя» по 4.20.
Форма команд
«Сабадель» расположился на 20-й строчке в турнирной таблице. В активе этого испанского клуба 37 баллов. В нынешнем сезоне команда выиграла восемь поединков, 13 раз играла вничью и проиграла в 15 играх. У клуба 33 забитых и 42 пропущенных мяча. В последних играх «Сабадель» играет неплохо, клуб часто набирает очки, но в целом игра в этом сезоне оставляет желать лучшего. Если «Сабадель» останется в Сегунде и не вылетит, это будет настоящее чудо для поклонников этой команды.
«Райо Вальекано» играет неплохо в этом сезоне. Команда набрала 57 пунктов и расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице. Несмотря на то, что «Райо» вне топ-7, у команды все еще есть шансы попасть в топ-6 и сражаться за выход в Примеру. В активе этого клуба 16 побед, девять ничьих и 11 поражений. Клуб забил 43 гола и пропустил 34 мяча. В последних играх команда из пригорода Мадрида играет не лучшим образом, если она потеряет очки и в этом поединке, то добраться до стыковых матчей в борьбе за выход в Примеру будет очень сложно.
Информация для ставок
● «Сабадель» не проигрывает три игры кряду
● «Райо» не побеждает три игры кряду
● У «Райо Вальекано» пять забитых голов в последних матчах, «Сабадель» за те же пять игр забил семь мячей
Прогноз
В этом поединке можно поставить на ничейный исход или победу «Райо Вальекано» по 1.23. Также стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по 1.98.
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