«Сабадель» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч Сегунды (03.05.2021)

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вчера, 12:38

«Сабадель» 3 мая 2021 года примет «Райо Вальекано» в рамках очередного матча испанской Сегунды.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча букмекеры выбрали «Райо Вальекано». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.98. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.20, а на победу «Сабаделя» по 4.20.

Форма команд

«Сабадель» расположился на 20-й строчке в турнирной таблице. В активе этого испанского клуба 37 баллов. В нынешнем сезоне команда выиграла восемь поединков, 13 раз играла вничью и проиграла в 15 играх. У клуба 33 забитых и 42 пропущенных мяча. В последних играх «Сабадель» играет неплохо, клуб часто набирает очки, но в целом игра в этом сезоне оставляет желать лучшего. Если «Сабадель» останется в Сегунде и не вылетит, это будет настоящее чудо для поклонников этой команды.

«Райо Вальекано» играет неплохо в этом сезоне. Команда набрала 57 пунктов и расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице. Несмотря на то, что «Райо» вне топ-7, у команды все еще есть шансы попасть в топ-6 и сражаться за выход в Примеру. В активе этого клуба 16 побед, девять ничьих и 11 поражений. Клуб забил 43 гола и пропустил 34 мяча. В последних играх команда из пригорода Мадрида играет не лучшим образом, если она потеряет очки и в этом поединке, то добраться до стыковых матчей в борьбе за выход в Примеру будет очень сложно.

Информация для ставок

● «Сабадель» не проигрывает три игры кряду

● «Райо» не побеждает три игры кряду

● У «Райо Вальекано» пять забитых голов в последних матчах, «Сабадель» за те же пять игр забил семь мячей

Прогноз

В этом поединке можно поставить на ничейный исход или победу «Райо Вальекано» по 1.23. Также стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по 1.98.

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