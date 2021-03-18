«Сабадель» — «Спортинг Хихон». Прогноз на матч испанской Сегунды (20.03.2021)

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вчера, 22:22

«Сабадель» сыграет против «Спортинга» из Хихона 20 марта 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

«Спортинг» — фаворит матча. На победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 2.40. Еще одна актуальная ставка — победа «Сабаделя» за 3.60. Также можно поставить на ничейный исход за 2.85.

Форма команд

«Сабадель» идет на 21-й строчке в турнирной таблице. Команда выиграла шесть матчей, девять раз сыграла вничью и проиграла 14 поединков. В активе этого клуба 27 очков. В последних играх у «Сабаделя» все очень плохо, команда не побеждает и рискует вылететь в Терсеру.

«Спортинг» идет на пятой строчке в таблице. Клуб набрал 51 балл. В нынешнем сезоне команда из Хихона выиграла 14 поединков, девять раз сыграла вничью и проиграла шесть матчей. У «Спортинга» есть все шансы попасть в Примеру, но через плей-офф. В последних матчах у команды все хорошо, она регулярно набирает очки.

Информация для ставок

«Спортинг» забил семь мячей в последних пяти играх

«Спортинг» не проигрывает семь поединков кряду

«Сабадель» не побеждает в пяти играх подряд

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что первый гол будет забит с 34-й по 90-ю минуту — коэффициент 2.10. Также можно сделать ставку и на голы команд хотя бы в одном из таймов — коэффициент 3.20. Это будет непростой поединок как для одной, так и для другой команды, но фаворитами в матче выглядят именно гости. На кону у гостей — путевка в Примеру, они будут сражаться за нее до последнего.

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