«Санта-Клара» — «Боавишта». Прогноз на матч чемпионата Португалии (01.05.2021)

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вчера, 06:06

В 30-м туре португальской Примейры «Санта-Клара» дома сыграет против «Боавишты». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Санта-Клару» фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.29. Победа «Боавишты» оценивается в 3.32, а ничейный исход представлен коэффициентом 3.25.

Также букмекер считает, что команды не проявят себя в атаке. Ставки на ТБ (2,5) идут в линии по коэффициенту 2.4, ТМ (2,5) – 1.62.

Форма команд

В активе «Санта-Клары» 36 очков и восьмое место в общем зачете чемпионата Португалии. В текущем сезоне команда одержала 10 побед и 6 раз сыграла вничью, потерпев 13 поражений. В пяти последних турах лиги «Санта-Клара» смогла выиграть только один матч, разгромив на своем поле главного аутсайдера турнира «Насионал» (5:1). Также в данной серии команда проиграла «Порту» (1:2), «Витории Гимараеш» (0:1) «Бенфике» (1:2) и сыграла вничью в домашней встрече с «Морейренсе» (0:0).

«Боавишта» остаток сезона в чемпионате проведет в борьбе за выживание. Сейчас эта команда занимает 16-е место с отрывом в 2 очка от зоны вылета. По итогам двух прошлых туров лиги «черно-белые» очков не набирали. Команда потерпела поражения во встречах с «Брагой» (1:2) и «Маритиму» (0:1). Перед этим у «Боавишты» была положительная серия из трех туров – победы над «Белененсешем» (2:0) и «Пасуш де Феррейра» (2:0), а также ничья с «Риу Аве» (3:3).

Информация для ставок

В 3 прошлых встречах команд на поле «Санта-Клары» сыграла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) «Санта-Клара» не проигрывала в 5 предыдущих домашних матчах чемпионата

В 10 прошлых гостевых матчах лиги «Боавишта» одержала только 2 победы при 5 поражениях и 3 ничьих

Прогноз

Если «Санта-Клара» уже не решает турнирных задач, то «Боавишта» мотивирована брать очки, чтобы избежать вылета во вторую лигу. Учитывая мотивацию гостей, предлагаем поставить на их двойной шанс (Х2) по коэффициенту 1.65 в БК Мелбет.