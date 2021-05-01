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«Санта-Клара» — «Боавишта». Прогноз на матч чемпионата Португалии (01.05.2021)

вчера, 06:06

В 30-м туре португальской Примейры «Санта-Клара» дома сыграет против «Боавишты». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.313.203.55
Лига Ставок 1.86 3.40 4.40
Фонбет Live! 2.30 3.20 3.30
Мелбет 1.92 3.35 4.72
BetBoom 1.90 3.35 4.20

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Санта-Клару» фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.29. Победа «Боавишты» оценивается в 3.32, а ничейный исход представлен коэффициентом 3.25.

Также букмекер считает, что команды не проявят себя в атаке. Ставки на ТБ (2,5) идут в линии по коэффициенту 2.4, ТМ (2,5) – 1.62.

Форма команд

В активе «Санта-Клары» 36 очков и восьмое место в общем зачете чемпионата Португалии. В текущем сезоне команда одержала 10 побед и 6 раз сыграла вничью, потерпев 13 поражений. В пяти последних турах лиги «Санта-Клара» смогла выиграть только один матч, разгромив на своем поле главного аутсайдера турнира «Насионал» (5:1). Также в данной серии команда проиграла «Порту» (1:2), «Витории Гимараеш» (0:1) «Бенфике» (1:2) и сыграла вничью в домашней встрече с «Морейренсе» (0:0).

«Боавишта» остаток сезона в чемпионате проведет в борьбе за выживание. Сейчас эта команда занимает 16-е место с отрывом в 2 очка от зоны вылета. По итогам двух прошлых туров лиги «черно-белые» очков не набирали. Команда потерпела поражения во встречах с «Брагой» (1:2) и «Маритиму» (0:1). Перед этим у «Боавишты» была положительная серия из трех туров – победы над «Белененсешем» (2:0) и «Пасуш де Феррейра» (2:0), а также ничья с «Риу Аве» (3:3).

Информация для ставок

  • В 3 прошлых встречах команд на поле «Санта-Клары» сыграла ставка на ТБ (2,5)
  • «Санта-Клара» не проигрывала в 5 предыдущих домашних матчах чемпионата
  • В 10 прошлых гостевых матчах лиги «Боавишта» одержала только 2 победы при 5 поражениях и 3 ничьих

Прогноз

Если «Санта-Клара» уже не решает турнирных задач, то «Боавишта» мотивирована брать очки, чтобы избежать вылета во вторую лигу. Учитывая мотивацию гостей, предлагаем поставить на их двойной шанс (Х2) по коэффициенту 1.65 в БК Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.12 1.77 1.61 2.42
Лига Ставок 2.31 1.57 1.69 2.09
Мелбет 1.77 2.17
1XBET 2.05 1.76 1.62 2.44 1.28 3.64
BetBoom 2.25 1.59 1.65 2.13 1.34 3.05
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STVA 1
STVA 1
вчера в 06:49
Хозяева не проиграют
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