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«Сарагоса» — «Алькоркон». Прогноз на матч Сегунды (22.02.2021)

сегодня, 14:01

«Сарагоса» принимает «Алькоркон», матч состоится 22 февраля 2021 года в рамках 26-го тура испанской Сегунды. Оба клуба находятся в шаге от того, чтобы вылететь в низший дивизион, поэтому для них очень важно побеждать в каждом матче. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.123.243.93
Fonbet 2.20 2.95 3.85
Pin-up 2.24 3.00 3.85

Ставки букмекеров

В этом матче фаворитом выглядит «Сарагоса», на победу этого клуба можно поставить за 2.10. Ничейный исход оценивают в 3.15, а победу «Алькоркона» — в 3.80.

Форма команд

«Сарагоса» когда-то выступала в Примере и была одним из завсегдатаев этого чемпионата. К сожалению, сейчас команде приходится сражаться за выживание в Сегунде. У клуба 27 пунктов в активе и 17-я строчка в чемпионате. «Сарагоса» забила 21 мяч и пропустила 24 гола. До зоны вылета — два очка. Если «Сарагоса» проиграет, есть шанс, что команда уже не сможет выбраться из этой ямы.

«Алькоркон» находится на 21-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 23 пункта. В нынешнем сезоне команда забила 14 мячей и пропустила 26 голов. Это один из худших сезонов для клуба за последнее время, скорее всего, команда вылетит в Терсеру. Последние матчи у команды также не ладятся, клуб только недавно смог прервать серию из поражений.

Информация для ставок

  • «Алькоркон» победил в одном матче из последних пяти
  • «Сарагоса» не проигрывает три матча кряду
  • «Сарагоса» забила шесть мячей в пяти последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит поставить на то, что исходом первого тайма будет ничья за коэффициент 1.83. Также можно поставить на тотал голов в матче меньше 1.5 за коэффициент 2.40.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.123.243.93
Fonbet 2.20 2.95 3.85
Pin-up 2.24 3.00 3.85
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 14:55
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Алькоркон»
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