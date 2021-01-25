«Саутгемптон» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (26.01.2021)

«Саутгемптон» принимает «Арсенал» 26 января в рамках очередного тура Английской Премьер Лиги. Букмекеры БК Бетсити сделали прогноз на грядущий поединок.
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1 : 3
завершен
26 января 2021, 23:15
вторник
Ставки букмекеров
Букмекеры считают, что победителем этого противостояния окажется «Арсенал» за коэффициентом 2.33 Также букмекеры рассматривают ничейный исход за коэффициентом 3.40 и победу «Саутгемптона» за коэффициентом 3.20. «Арсенал» наверняка захочет отплатить «Саутгемптону» за поражение в прошлом матче.
Форма команд
«Саутгемптон» находится на десятой строчке в таблице и имеет в активе 29 пунктов. В последнее время «Саутгемптон» нашел свою игру и начинает играть на победу. В последнем матче «Саутгемптон» обыграл лондонский «Арсенал» со счетом 1:0. Это был матч в рамках Кубка Англии по футболу.
«Арсенал» находится на 11-й строчке в турнирной таблице с 27 баллами в активе. Последние игры у «Арсенала» получаются далеко не самым лучшим образом. Лондонский клуб хочет добывать победы в каждом матче, но пока это получается с большим трудом.
Информация для ставок
● «Арсенал» выиграл три из последних пяти матчей
● У «Арсенала» очень мало забитых мячей — 23 гола в АПЛ, один из худших показателей среди топ-команд
● «Саутгемптон» выиграл три из последних пяти матчей
Прогноз
Букмекеры БК Бетсити рекомендуют сделать ставку на голы в обоих таймах с коэффициентом 1.79. Эти команды забивают в нынешнем сезоне очень мало голов, рассчитывать на голевую феерию точно не приходится. Однако в поединке будет на что посмотреть, ведь гостям нужно отыгрываться за поражение.
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