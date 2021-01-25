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«Саутгемптон» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (26.01.2021)

25 января 2021, 16:06

«Саутгемптон» принимает «Арсенал» 26 января в рамках очередного тура Английской Премьер Лиги. Букмекеры БК Бетсити сделали прогноз на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.503.482.23
Fonbet Live! 28.00 5.70 1.19
Мелбет 3.80 3.83 1.97
Лига ставок 3.60 3.75 2.11

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что победителем этого противостояния окажется «Арсенал» за коэффициентом 2.33 Также букмекеры рассматривают ничейный исход за коэффициентом 3.40 и победу «Саутгемптона» за коэффициентом 3.20. «Арсенал» наверняка захочет отплатить «Саутгемптону» за поражение в прошлом матче.

Форма команд

«Саутгемптон» находится на десятой строчке в таблице и имеет в активе 29 пунктов. В последнее время «Саутгемптон» нашел свою игру и начинает играть на победу. В последнем матче «Саутгемптон» обыграл лондонский «Арсенал» со счетом 1:0. Это был матч в рамках Кубка Англии по футболу.

«Арсенал» находится на 11-й строчке в турнирной таблице с 27 баллами в активе. Последние игры у «Арсенала» получаются далеко не самым лучшим образом. Лондонский клуб хочет добывать победы в каждом матче, но пока это получается с большим трудом.

Информация для ставок

● «Арсенал» выиграл три из последних пяти матчей

● У «Арсенала» очень мало забитых мячей — 23 гола в АПЛ, один из худших показателей среди топ-команд

● «Саутгемптон» выиграл три из последних пяти матчей

Прогноз

Букмекеры БК Бетсити рекомендуют сделать ставку на голы в обоих таймах с коэффициентом 1.79. Эти команды забивают в нынешнем сезоне очень мало голов, рассчитывать на голевую феерию точно не приходится. Однако в поединке будет на что посмотреть, ведь гостям нужно отыгрываться за поражение.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Ньюкасл» — «Лидс».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.503.482.23
Fonbet Live! 28.00 5.70 1.19
Мелбет 3.80 3.83 1.97
Лига ставок 3.60 3.75 2.11
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
25 января в 16:35
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Саутгемптон»
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