«Сельта» — «Эльче». Прогноз на матч Ла Лиги (12.02.2021)

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сегодня, 11:32

«Сельта» принимает «Эльче» на своем поле в матче 12-го тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущее противостояние.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что «Сельта» победит в этом матче — коэффициент 1.50. Также можно поставить на ничейный исход по коэффициенту 4.00 или на победу «Эльче» за 7.50. Хозяева поля находятся в лучшей форме и выше в таблице Примеры.

Форма команд

«Сельта» проводит неплохой сезон, они находятся на десятой строчке в турнирной таблице и имеют в активе 26 пунктов. Команда забила в нынешнем сезоне 26 мячей и пропустила 33. Последние матчи «кельтов» вызывают опасения, -«Сельта» не побеждает, но на матч против «Эльче» клуб обязательно настроится.

«Эльче» плох в этом сезоне. У клуба 18 очков и 19-е место в турнирной таблице. Все идет к тому, что «Эльче» может вылететь в низший дивизион. Команда забила 18 мячей и пропустила 28 голов, они очень давно не побеждают в Примере. Этот матч может стать легкой прогулкой для «Сельты», если «Эльче» внезапно не наладит игру.

Информация для ставок

«Сельта» выиграла на своем стадионе больше матчей (5), чем «Эльче» дома и в гостях в нынешнем сезоне Примеры (3)

«Эльче» не может победить пять матчей кряду

«Сельта» сыграла вничью три раза подряд

Прогноз

В этом матче букмекеры рекомендуют сделать ставку на тотал голов больше 2,5 — коэффициент 2.05. Также можно поставить на «оба клуба забьют» — коэффициент 2.13.

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