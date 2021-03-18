«Сельта» — «Реал Мадрид». Прогноз на матч Ла Лиги (20.03.2021)

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вчера, 21:59

«Сельта» сыграет против мадридского «Реала» в рамках очередного тура испанской Примеры 20 марта 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

«Реал Мадрид» — фаворит этого матча, на победу клуба из столицы Испании можно поставить по коэффициенту 1.75. Еще одна актуальная ставка — победа «Сельты» за 4.60 и ничейный исход за 4.00.

Форма команд

«Сельта» идет на десятой строчке в турнирной таблице. Клуб выступает не лучшим образом, даже по своим меркам. Команда набрала всего 34 пункта. «Сельта» выиграла восемь поединков, десять раз сыграла вничью и проиграла девять матчей. Команда неплохо играет в последних матчах, но, несмотря на это, форма клуба все еще далека от идеала.

«Реал» находится на третьей строчке в таблице. Команда набрала 57 пунктов. Отставание от «Атлетико» сократилось до шести очков, от «Барсы» — до двух. «Реалу» очень нужна победа и Зинедин Зидан будет настраивать свою команду только на один результат. Клуб в этом сезоне выиграл 17 поединков, шесть раз сыграл вничью и проиграл четыре матча. В последних матчах у «сливочных» очень хорошая форма, клуб вышел на победную тропу.

Информация для ставок

«Сельта» выиграла в двух матчах из последних пяти

«Реал Мадрид» пропустил всего три гола в последних пяти играх

У «Реала» нет поражений в семи матчах Примеры кряду

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что «Реал Мадрид» забьет три гола — коэффициент 3.00. Также стоит присмотреться к ставке на два забитых мяча в первом тайме — коэффициент 3.50.

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