Сенегал – Гвинея. Прогноз на матч Кубка африканских наций (14.01.2022)

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вчера, 13:06

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.8. В случае победы Гвинеи зайдет коэффициент 5.2 Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.3.

Также в линии букмекеры предлагают 2.17 за ТБ 2 и ТМ 2 по коэффициенту 1.69. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.6.

Форма команд

Сборная Сенегала стартовала на турнире с победы и теперь может чувствовать себя увереннее перед следующими поединками. Тем не менее, предстоящая встреча очень важна, ведь ее победитель гарантирует себе место в плей-офф. В последних матчах сборная не отличается высокой результативностью, но очень редко проигрывает. В прошлой игре Сенегал обыграл команду Зимбабве (1:0), а ранее оказался сильнее Конго (2:0).

Гвинея также рассчитывает на выход в плей-офф и смогла это доказать в стартовом туре Кубка африканский наций. Тем не менее, совсем недавно у коллектива была длинная серия без побед и очень важно сохранить победный настрой на последующие туры. В стартовом туре турнира сборная Гвинеи обыграла Малави (1:0), а ранее в товарищеском поединке обыграла Руанду (2:0).

Информация для ставок

Сенегал проиграл только 2 из 15 последних матчей во всех турнирах

Гвинея одержала две победы из последних десяти поединков на выезде

Пять из семи последних матчей между сборными завершились тоталом больше 2.5 мячей

Девять из двенадцати последних встреч команд завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сборная Сенегала является фаворитом матча, и имеют большие шансы на успех. Предполагаем, что хозяева одержат минимальную победу. Сделать ставку на победу Сенегала можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.8.