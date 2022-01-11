Сенегал – Гвинея. Прогноз на матч Кубка африканских наций (14.01.2022)

Ставки букмекеров
Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.8. В случае победы Гвинеи зайдет коэффициент 5.2 Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.3.
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14 января 2022, 16:00
пятница
Также в линии букмекеры предлагают 2.17 за ТБ 2 и ТМ 2 по коэффициенту 1.69. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.6.
Форма команд
Сборная Сенегала стартовала на турнире с победы и теперь может чувствовать себя увереннее перед следующими поединками. Тем не менее, предстоящая встреча очень важна, ведь ее победитель гарантирует себе место в плей-офф. В последних матчах сборная не отличается высокой результативностью, но очень редко проигрывает. В прошлой игре Сенегал обыграл команду Зимбабве (1:0), а ранее оказался сильнее Конго (2:0).
Гвинея также рассчитывает на выход в плей-офф и смогла это доказать в стартовом туре Кубка африканский наций. Тем не менее, совсем недавно у коллектива была длинная серия без побед и очень важно сохранить победный настрой на последующие туры. В стартовом туре турнира сборная Гвинеи обыграла Малави (1:0), а ранее в товарищеском поединке обыграла Руанду (2:0).
Информация для ставок
- Сенегал проиграл только 2 из 15 последних матчей во всех турнирах
- Гвинея одержала две победы из последних десяти поединков на выезде
- Пять из семи последних матчей между сборными завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Девять из двенадцати последних встреч команд завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Сборная Сенегала является фаворитом матча, и имеют большие шансы на успех. Предполагаем, что хозяева одержат минимальную победу. Сделать ставку на победу Сенегала можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.8.