«Сент-Этьен» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 (28.11.2021)

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27 ноября 2021, 08:39

«Сент-Этьен» в 15-м туре чемпионата Франции примет на своем поле лидера турнирной таблицы ПСЖ . Предлагаем анализ ставок букмекеров с прогнозом на матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что ПСЖ продлит победное шествие в Лиге 1 по итогам предстоящей игры. Ставки на победу гостей в линии БК Фонбет идут по котировке 1.34, ничья доступна по коэффициенту 6.00, а шансы «Сент-Этьена» одержать сенсационную победу оцениваются в 9.60.

Аналитики также ожидают минимум три забитых гола в этой встрече. Поставить на ТБ (2,5) можно по котировке 1.42, ТМ(2,5) – 2.60.

Форма команд

«Сент-Этьен» смог взять себя в руки и выдать положительную серию в чемпионате Франции. Команда одержала последовательные победы над «Труа» (1:0) и «Клермоном» (3:2), а также набрала два балла в ничейных встречах с «Анже» (2:2) и «Мецем» (1:1).

Благодаря этим результатам «Сент-Этьен» поднялся со дна турнирной таблицы на предпоследнюю строчку, сократив отставание от безопасной зоны до одного зачетного пункта.

Клуб из Парижа уверенно лидирует в чемпионате Франции, опережая вторую «Ниццу» на 11 очков. У подопечных Маурисио Почеттино три победы кряду в Лиге 1, которые были оформлены в противостояниях с «Лиллем» (2:1), «Бордо» (3:2) и «Нантом» (3:1), но сыграть на ноль в этих матчах лидер не сумел.

В Лиге чемпионов ПСЖ проиграл решающий матч «Манчестер Сити» в Англии (1:2), лишившись возможности пройти в плей-офф с первой позиции.

Информация для ставок

ПСЖ удалось выиграть 14 из 16 прошлых матчей в Лиге 1

удалось выиграть 14 из 16 прошлых матчей в Лиге 1 ПСЖ не проигрывал «Сент-Этьену» в 24 последних очных встречах

не проигрывал «Сент-Этьену» в 24 последних очных встречах ПСЖ забивал минимум 2 гола в 14 из 16 прошлых поединков чемпионата Франции

забивал минимум 2 гола в 14 из 16 прошлых поединков чемпионата Франции В 3 последних матчах ПСЖ в Лиге 1 прошла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз