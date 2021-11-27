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«Сент-Этьен» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 (28.11.2021)

27 ноября 2021, 08:39

«Сент-Этьен» в 15-м туре чемпионата Франции примет на своем поле лидера турнирной таблицы ПСЖ. Предлагаем анализ ставок букмекеров с прогнозом на матч.

Франция. Лига 1 2021/2022
Сент-Этьен
Пари Сен-Жермен
1 : 3
завершен
28 ноября 2021, 15:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
8.445.591.37
Фонбет 9.00 5.80 1.30
Мелбет 11.30 6.69 1.26
1XBET 9.70 6.15 1.33
BetBoom 9.25 6.34 1.27

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что ПСЖ продлит победное шествие в Лиге 1 по итогам предстоящей игры. Ставки на победу гостей в линии БК Фонбет идут по котировке 1.34, ничья доступна по коэффициенту 6.00, а шансы «Сент-Этьена» одержать сенсационную победу оцениваются в 9.60.

Аналитики также ожидают минимум три забитых гола в этой встрече. Поставить на ТБ(2,5) можно по котировке 1.42, ТМ(2,5) – 2.60.

Форма команд

«Сент-Этьен» смог взять себя в руки и выдать положительную серию в чемпионате Франции. Команда одержала последовательные победы над «Труа» (1:0) и «Клермоном» (3:2), а также набрала два балла в ничейных встречах с «Анже» (2:2) и «Мецем» (1:1).

Благодаря этим результатам «Сент-Этьен» поднялся со дна турнирной таблицы на предпоследнюю строчку, сократив отставание от безопасной зоны до одного зачетного пункта.

Клуб из Парижа уверенно лидирует в чемпионате Франции, опережая вторую «Ниццу» на 11 очков. У подопечных Маурисио Почеттино три победы кряду в Лиге 1, которые были оформлены в противостояниях с «Лиллем» (2:1), «Бордо» (3:2) и «Нантом» (3:1), но сыграть на ноль в этих матчах лидер не сумел.

В Лиге чемпионов ПСЖ проиграл решающий матч «Манчестер Сити» в Англии (1:2), лишившись возможности пройти в плей-офф с первой позиции.

Информация для ставок

  • ПСЖ удалось выиграть 14 из 16 прошлых матчей в Лиге 1
  • ПСЖ не проигрывал «Сент-Этьену» в 24 последних очных встречах
  • ПСЖ забивал минимум 2 гола в 14 из 16 прошлых поединков чемпионата Франции
  • В 3 последних матчах ПСЖ в Лиге 1 прошла ставка на ТБ(2,5)

Прогноз

Положительных результатов в чемпионате Франции парижский клуб добивается за счет результативной атаки. При этом защита ПСЖ допускает ошибки практически в каждом туре лиги. Учитывая то, что «Сент-Этьен» набрал неплохую форму, предлагаем ставку на ТБ(3) голов по коэффициенту 1.65 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.76 1.49 2.25 1.71
Мелбет 3.48 1.33
1XBET 8.60 1.08
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Все комментарии
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27 ноября в 12:52
Футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж) выиграет матч.
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xzx5urw85pfz
27 ноября в 11:53
Футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж) одержит победу.
Gahi
Gahi
27 ноября в 09:59
Победа команды ПСЖ и тотал больше 2,5 в этом матче. Удачи
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