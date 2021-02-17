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«Сент-Миррен» — «Гамильтон». Прогноз на матч чемпионата Шотландии (17.02.2021)

17 февраля 2021, 06:55

«Сент-Миррен» сыграет с «Гамильтоном» в рамках очередного тура шотландского первенства. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на предстоящий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.613.906.42
Fonbet Live! 11.50 1.11 16.00
Мелбет 1.70 3.66 5.15
Pin-up 1.19 5.50 25.00

Ставки букмекеров

Букмекеры верят в успех «Сент-Миррена» и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.57. Ничейный исход оценивается в 4.05, а на победу «Гамильтона» можно поставить за 6.00.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Сент-Миррен» занимает седьмую строчку в таблице, в активе у клуба 33 очка. Команда отметилась 26 забитыми и 32 пропущенными голами. Последние матчи «Сент-Миррен» проводит не так, как этого хотели бы болельщики, но у клуба есть хорошие шансы сохранить прописку в Премьершипе.

«Гамильтон» абсолютно безнадежен. В этом сезоне клуб находится на 11-м месте с 23 набранными очками. Также «Гамильтон» забил 27 голов и пропустил 53 мяча. Столько же голов в турнире пропустил только «Росс Каунти», который идет на 12-й строчке. «Гамильтон» неплохо смотрелся в последних матчах, но выездная игра против «Сент-Миррена» станет серьёзным испытанием для клуба.

Информация для ставок

  • «Сент-Миррен» выиграл два из последних пяти матчей
  • «Гамильтон» не проиграл в трех из пяти последних поединков
  • «Гамильтон» в нынешнем сезоне пропустил 30 голов на выезде

Прогноз

В этом поединке можно поставить на тотал забитых мячей больше 2.5 с коэффициентом 1.90. Также есть еще одна ставка, которая может сыграть — «обе забьют». Она представлена коэффициентом 1.92.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч Лиги Европы «Зальцбург» — «Вильярреал».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.613.906.42
Fonbet Live! 11.50 1.11 16.00
Мелбет 1.70 3.66 5.15
Pin-up 1.19 5.50 25.00
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sv_1969
sv_1969
17 февраля в 07:22
Гамильтон возьмёт очки
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