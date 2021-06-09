«Сентрал Кост Маринерс» — «Макартур». Прогноз на матч чемпионата Австралии (12.06.2021)

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сегодня, 15:55

12 июня в чемпионате Австралии пройдет игра очередного тура, в которой встретятся «Сентрал Кост Маринерс» и «Макартур». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами в этой встрече. Поставить на победу «Сентрал Кост Маринерс» можно по коэффициенту 2.02. Заключить пари на ничью можно по коэффициенту 3.64, а вероятность победы «Макартура» оценивается по коэффициенту 3.62.

Также линия, которую предложил букмекер, свидетельствует в пользу результативного исхода. Поставить на ТБ (2,5) голов можно по коэффициенту 1.89, ТМ(2,5) – 2.01.

Форма команд

В четвертьфинал турнира плей-офф «Сентрал Кост Маринерс» пробился с третьей строчки в турнирной таблице чемпионата Австралии. В 26-и сыгранных турах команда оформила 12 побед и шесть ничьих, потерпев восемь поражений. В последнем матче регулярного сезона «Сентрал Кост Маринерс» добился домашней победы над «Вестерн Юнайтед» (2:0). Перед этим команда неудачно сыграла дома против «Ньюкасл Джетс» (0:2).

«Макартур» стал участником плей-офф Лиги А, как шестая команда в общем зачете регулярного сезона. На финише чемпионата команда ворвалась в топ-6 и смогла удержать там последнюю позицию. В последнем матче австралийского первенства «Макартур» крупно уступил на своем поле «Веллингтон Феникс» (0:3). До этого «быки» смогли сломить сопротивление «Вестерн Юнайтед» на выезде (1:2).

Информация для ставок

«Сентрал Кост Маринерс» выиграл в 3 матча против «Макартура»

В 3 очных встречах команд больше трех голов не забивалось

«Макартур» не проигрывал в 4 предыдущих гостевых играх чемпионата

Прогноз

«Сентрал Кост Маринерс» идет фаворитом этой встречи, но «Макартур» отлично провел последние гостевые матчи в чемпионате Австралии. Учитывая, что обе команды испытывают проблемы в защите, предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предлагали поставить по коэффициенту 1.72 на исход другого матча чемпионата Австралии.