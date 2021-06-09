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«Сентрал Кост Маринерс» — «Макартур». Прогноз на матч чемпионата Австралии (12.06.2021)

сегодня, 15:55

12 июня в чемпионате Австралии пройдет игра очередного тура, в которой встретятся «Сентрал Кост Маринерс» и «Макартур». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 1.98 3.65 3.60

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами в этой встрече. Поставить на победу «Сентрал Кост Маринерс» можно по коэффициенту 2.02. Заключить пари на ничью можно по коэффициенту 3.64, а вероятность победы «Макартура» оценивается по коэффициенту 3.62.

Также линия, которую предложил букмекер, свидетельствует в пользу результативного исхода. Поставить на ТБ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.89, ТМ(2,5) – 2.01.

Форма команд

В четвертьфинал турнира плей-офф «Сентрал Кост Маринерс» пробился с третьей строчки в турнирной таблице чемпионата Австралии. В 26-и сыгранных турах команда оформила 12 побед и шесть ничьих, потерпев восемь поражений. В последнем матче регулярного сезона «Сентрал Кост Маринерс» добился домашней победы над «Вестерн Юнайтед» (2:0). Перед этим команда неудачно сыграла дома против «Ньюкасл Джетс» (0:2).

«Макартур» стал участником плей-офф Лиги А, как шестая команда в общем зачете регулярного сезона. На финише чемпионата команда ворвалась в топ-6 и смогла удержать там последнюю позицию. В последнем матче австралийского первенства «Макартур» крупно уступил на своем поле «Веллингтон Феникс» (0:3). До этого «быки» смогли сломить сопротивление «Вестерн Юнайтед» на выезде (1:2).

Информация для ставок

  • «Сентрал Кост Маринерс» выиграл в 3 матча против «Макартура»
  • В 3 очных встречах команд больше трех голов не забивалось
  • «Макартур» не проигрывал в 4 предыдущих гостевых играх чемпионата

Прогноз

«Сентрал Кост Маринерс» идет фаворитом этой встречи, но «Макартур» отлично провел последние гостевые матчи в чемпионате Австралии. Учитывая, что обе команды испытывают проблемы в защите, предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предлагали поставить по коэффициенту 1.72 на исход другого матча чемпионата Австралии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.85 1.39 1.94 1.81 1.54 2.38
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Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 16:11
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб Макартур (Сидней)
shlomo
shlomo
сегодня в 16:06
Хозяева не проиграют
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