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Сербия – Черногория. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (17.10.2023)

вчера, 11:29
Сербия

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются сербы. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.39. Победа сборной Черногории оценивается за 9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.9.

Отбор ЧЕ-2024
Сербия
Черногория
ПроигрышВыигрышПроигрышНичьяВыигрыш
3 : 1
завершен
вчера, 21:45
ВыигрышНичьяНичьяПроигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.414.848.05
Лига Ставок 1.40 4.80 7.80

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.02. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.15.

Форма команд

Сборная Сербии в последних матчах выглядит не очень уверенно, но даже если упустит первое место в группе, то является главным фаворитом на вторую позицию. В активе сборной на данный момент десять набранных баллов, что всего на два пункта больше, чем у Черногории, поэтому поражение станет катастрофой для хозяев. В прошлом туре Сербия проиграла на выезде Венгрии (1:2), а ранее переиграла на выезде Литву (3:1).

В Черногорию мало кто верил в начале отбора на ЧЕ 2024, однако сейчас у сборной есть шанс зацепиться за путевки, хоть сделать это будет крайне сложно. Сейчас команда имеет восемь баллов и ей необходимо обыграть в принципиальном поединке своего территориального соседа на его же поле. Два последних матча Черногории завершились товарищеской победой над Ливаном (3:2) и успехом с Болгарией (2:1).

Информация для ставок

  • Пять последних матчей Сербии завершились исходом «обе забьют»
  • Черногория проиграла шесть из десяти последних выездных встреч
  • Два из трех последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Вряд ли болельщики увидят большое количество забитых мячей, ведь обе сборные рассчитывают на положительный результат. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.02.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.98 1.41 2.02 1.85 1.57 2.47
Лига Ставок 2.04 1.81 1.59 2.38
Все комментарии
Djebrael
Djebrael
вчера в 12:45
В общем, устойчиво складывается впечатление о том, что все что не залетело в ворота Венгрии теперь с треском влетит в сетку врат Черногории. Это касается точных ударов со стороны Сербии в предстоящем принципиальном балканском дерби с Черногорией. Которую сербы никогда особо не жаловали во всех предыдущих личных свиданиях, завершившихся соответственно с итогами: 2:0 (про это упоминалось выше), 2:1 и 2:0!
Гость
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