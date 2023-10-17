Сербия – Черногория. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (17.10.2023)

1697531374

вчера, 11:29

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются сербы. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.39. Победа сборной Черногории оценивается за 9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.02. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.15.

Форма команд

Сборная Сербии в последних матчах выглядит не очень уверенно, но даже если упустит первое место в группе, то является главным фаворитом на вторую позицию. В активе сборной на данный момент десять набранных баллов, что всего на два пункта больше, чем у Черногории, поэтому поражение станет катастрофой для хозяев. В прошлом туре Сербия проиграла на выезде Венгрии (1:2), а ранее переиграла на выезде Литву (3:1).

В Черногорию мало кто верил в начале отбора на ЧЕ 2024, однако сейчас у сборной есть шанс зацепиться за путевки, хоть сделать это будет крайне сложно. Сейчас команда имеет восемь баллов и ей необходимо обыграть в принципиальном поединке своего территориального соседа на его же поле. Два последних матча Черногории завершились товарищеской победой над Ливаном (3:2) и успехом с Болгарией (2:1).

Информация для ставок

Пять последних матчей Сербии завершились исходом «обе забьют»

Черногория проиграла шесть из десяти последних выездных встреч

Два из трех последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Вряд ли болельщики увидят большое количество забитых мячей, ведь обе сборные рассчитывают на положительный результат. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.02.