«Серен Юнайтед» — «Серкль Брюгге». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (21.08.2021)

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вчера, 12:55

«Серен Юнайтед» ждет в гости «Серкль Брюгге» Предлагаем вам прогноз на матч и обзор ставок в букмекерских конторах.

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают «Серкль Брюгге» Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Мелбет можно по коэффициенту 2.45. На победу хозяев коэффициент составляет 2.85. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.4.

Букмекеры больше верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.88. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Серкль Брюгге», чьим игроком интересовался ЦСКА , после победы в первом туре не смог выиграть в остальных матчах, на данный момент клуб имеет в своем активе пять очков. Коллектив старается с первых туров обеспечить себя стабильной игрой, чтобы не опуститься в зону вылета, где играть будет очень сложно. В прошлом матче чемпионата «Серкль Брюгге» уступил на своем поле «Андерлехту» (1:2), а туром ранее команда сыграла вничью с «Брюгге» (1:1).

«Серен Юнайтед» в главном чемпионате Бельгии пока чувствует себя не очень уверенно. Команда является новичком первого дивизиона. Руководство поставило задачу перед игроками – сохранить место в чемпионате, а для этого тренерскому штабу необходимо внести изменения в игровой процесс. В прошлых двух матчах чемпионата Бельгии «Серен Юнайтед» проиграл «Остенде» (2:3) и «Андерлехту» (0:3).

Информация для ставок

• «Серен Юнайтед» выиграл только три матча из последних десяти поединков (включая товарищеские матчи)

• Восемь из десяти последних матчей «Серкль Брюгге» закончились исходом «обе забьют»

• «Серкль Брюгге» выиграл оба матча у «Серен Юнайтед», не пропустив при этом ни одного мяча

• «Серен Юнайтед» забивал на своем поле в восьми из десяти последних поединков

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на победу «Серкль Брюгге» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.45.