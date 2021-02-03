«Серкль Брюгге» — «Оуд-Хеверли»: прогноз на матч Кубка Бельгии (04.02.2021)

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вчера, 16:05

«Серкль Брюгге» принимает на своем поле «Оуд-Хеверли».

Ставки букмекеров

Фаворитом данного противостояния выглядит «Серкль Брюгге», на его победу можно сделать ставку с коэффициентом 2.23. В победу «Оуд-Хеверли» также верят, на триумф клуба можно поставить с коэффициентом 2.85, а ничейный исход оценили в 3.60. Это будет непростой матч для обеих команд.

Форма команд

«Серкль Брюгге» выступает в бельгийской Про-Лиге. Этот клуб находится на 17-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 22 пункта. Для команды из Брюгге это далеко не лучший сезон, существует большая вероятность вылета в низший дивизион. Последний поединок, который состоялся 31 января против «Сент-Трюйдена», клуб проиграл со счетом 0:3.

«Оуд-Хеверли» находится на девятой строчке в турнирной таблице бельгийской Про-Лиги, у клуба 36 пунктов в активе. Несмотря на положение в таблице, это далеко не лучший сезон в исполнении клуба.

Информация для ставок

● У «Серкль Брюгге» четыре поражения и одна победа в последних пяти матчах

● «Оуд-Хеверли» выиграл один матч из последних пяти

● «Оуд-Хеверли» и «Серкль Брюгге» одни из самых пропускающих команд из Про-Лиги, клубы пропустили 41 и 44 мяча соответственно

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что «Серкль Брюгге» забьет в первом тайме с коэффициентом 1.87. Также принимаются ставки на то, что оба клуба забьют хотя бы в одном тайме с коэффициентом 2.20.