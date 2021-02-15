«Севилья» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз на матч Лиги чемпионов (17.02.2021)

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вчера, 22:19

17 февраля 2021 года испанская «Севилья» сыграет с немецким клубом «Боруссия Дортмунд». Этот поединок будет сыгран в рамках плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА . Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

На победу «Севильи» БК Фонбет дает коэффициент 2.42. Триумф «Боруссии» идет за 3.05, ничейный исход за 3.50. Несмотря на то, что «Боруссия» в плохой форме, этот клуб может напомнить о себе и неожиданно выбить испанцев.

Форма команд

Не так давно «Севилья» обыграла «Барселону» в полуфинале Кубка Испании, а сейчас команде предстоит сыграть против «Боруссии» в Лиге чемпионов. «Севилья» находится на четвертой строчке в таблице Примеры и имеет 45 баллов в активе. У клуба потрясающая форма и один из лучших показателей забитых и пропущенных мячей в Примере.

«Боруссия» из Дортмунда вновь начала демонстрировать неуверенный футбол. В последнее время немецкая команда не может найти себя, в чемпионате Германии у «Боруссии» 41 забитый мяч, шестое место в таблице и 33 набранных балла. «Боруссия» не может вернуться к своей привычной игре, сейчас клубом руководит человек, который исполняет обязанности главного тренера.

Информация для ставок

«Севилья» выиграла пять последних матчей

«Боруссия» выиграла всего один матч из последних пяти

Прогноз

В этом поединке можно поставить на «тотал забитых мячей больше 2,5» — коэффициент 1.82. Также букмекеры принимают ставки на «обе команды забьют» — коэффициент 1.63.

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