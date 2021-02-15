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«Севилья» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз на матч Лиги чемпионов (17.02.2021)

вчера, 22:19

17 февраля 2021 года испанская «Севилья» сыграет с немецким клубом «Боруссия Дортмунд». Этот поединок будет сыгран в рамках плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.453.473.02
Fonbet 2.42 3.50 3.05
Мелбет 2.45 3.60 3.03
Лига ставок 2.37 3.40 3.00
Pin-up 2.43 3.40 3.05

Ставки букмекеров

На победу «Севильи» БК Фонбет дает коэффициент 2.42. Триумф «Боруссии» идет за 3.05, ничейный исход за 3.50. Несмотря на то, что «Боруссия» в плохой форме, этот клуб может напомнить о себе и неожиданно выбить испанцев.

Форма команд

Не так давно «Севилья» обыграла «Барселону» в полуфинале Кубка Испании, а сейчас команде предстоит сыграть против «Боруссии» в Лиге чемпионов. «Севилья» находится на четвертой строчке в таблице Примеры и имеет 45 баллов в активе. У клуба потрясающая форма и один из лучших показателей забитых и пропущенных мячей в Примере.

«Боруссия» из Дортмунда вновь начала демонстрировать неуверенный футбол. В последнее время немецкая команда не может найти себя, в чемпионате Германии у «Боруссии» 41 забитый мяч, шестое место в таблице и 33 набранных балла. «Боруссия» не может вернуться к своей привычной игре, сейчас клубом руководит человек, который исполняет обязанности главного тренера.

Информация для ставок

  • «Севилья» выиграла пять последних матчей
  • «Боруссия» выиграла всего один матч из последних пяти

Прогноз

В этом поединке можно поставить на «тотал забитых мячей больше 2,5» — коэффициент 1.82. Также букмекеры принимают ставки на «обе команды забьют» — коэффициент 1.63.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Эвертон» — «Манчестер Сити».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.453.473.02
Fonbet 2.42 3.50 3.05
Мелбет 2.45 3.60 3.03
Лига ставок 2.37 3.40 3.00
Pin-up 2.43 3.40 3.05
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sv_1969
sv_1969
вчера в 22:21
Севилья может победить
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