«Севилья» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз на матч Лиги чемпионов (17.02.2021)

17 февраля 2021 года испанская «Севилья» сыграет с немецким клубом «Боруссия Дортмунд». Этот поединок будет сыгран в рамках плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот матч.
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завтра, 23:00
Ставки букмекеров
На победу «Севильи» БК Фонбет дает коэффициент 2.42. Триумф «Боруссии» идет за 3.05, ничейный исход за 3.50. Несмотря на то, что «Боруссия» в плохой форме, этот клуб может напомнить о себе и неожиданно выбить испанцев.
Форма команд
Не так давно «Севилья» обыграла «Барселону» в полуфинале Кубка Испании, а сейчас команде предстоит сыграть против «Боруссии» в Лиге чемпионов. «Севилья» находится на четвертой строчке в таблице Примеры и имеет 45 баллов в активе. У клуба потрясающая форма и один из лучших показателей забитых и пропущенных мячей в Примере.
«Боруссия» из Дортмунда вновь начала демонстрировать неуверенный футбол. В последнее время немецкая команда не может найти себя, в чемпионате Германии у «Боруссии» 41 забитый мяч, шестое место в таблице и 33 набранных балла. «Боруссия» не может вернуться к своей привычной игре, сейчас клубом руководит человек, который исполняет обязанности главного тренера.
Информация для ставок
- «Севилья» выиграла пять последних матчей
- «Боруссия» выиграла всего один матч из последних пяти
Прогноз
В этом поединке можно поставить на «тотал забитых мячей больше 2,5» — коэффициент 1.82. Также букмекеры принимают ставки на «обе команды забьют» — коэффициент 1.63.
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