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«Севилья» — «Эльче». Прогноз на матч Примеры (17.03.2021)

вчера, 22:06

«Севилья» примет «Эльче» в рамках перенесенного второго тура испанского первенства. Клубы сыграют 17 марта 2021 года. Из-за коронавирусной пандемии график некоторых чемпионатов пришлось скорректировать, «Севилья» не сыграла свой матч в срок и поединок перенесли на март. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч в Испании.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.474.418.44
Лига Ставок 1.48 4.30 7.40
Фонбет 1.45 4.30 8.00
Мелбет 1.49 4.54 7.90

Ставки букмекеров

«Севилья» — фаворит этого матча. Букмекеры рекомендуют сделать ставку на победу клуба из Андалусии по коэффициенту 1.43. Также можно поставить на ничейный исход (4.60) и на победу «Эльче» (8.40).

Форма команд

На игру «Севильи» приятно смотреть, этот клуб знает, как побеждать, и очень хочет набирать очки в каждом матче. Хулен Лопетеги проделал замечательную работу. «Севилья» расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице и набрала 51 балл. Команда выиграла 16 матчей, трижды играла вничью и проиграла семь поединков. «Севилья» забила 36 голов и пропустила 20 мячей. В последних матчах «нервионцы» играют не лучшим образом, но все равно набирают драгоценные очки.

«Эльче» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 24 пункта. «Эльче» выиграл пять поединков, девять раз играл вничью и проиграл в 12 матчах. «Эльче» забил 24 гола и пропустил 39 мячей. В последних поединках команда не показывает хорошей игры, клуб регулярно теряет очки и находится в плохой игровой форме.

Информация для ставок

  • «Эльче» проиграл три матча из последних пяти
  • «Севилья» одержала победу в трех поединках из последних пяти
  • «Севилья» забила пять мячей в пяти последних играх

Прогноз

В этом матче стоит уделить внимание ставке на гол «Севильи» в обоих таймах по коэффициенту 2.38. Еще одна актуальная ставка — победа «Севильи» в первом тайме и ТБ (1.5) по коэффициенту 4.50.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.58 1.56 1.85 2.07 1.44 2.98
Лига Ставок 2.46 1.55 1.77 2.06
Мелбет 1.87 2.08
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 23:05
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Севилья»
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