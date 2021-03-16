«Севилья» — «Эльче». Прогноз на матч Примеры (17.03.2021)

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вчера, 22:06

«Севилья» примет «Эльче» в рамках перенесенного второго тура испанского первенства. Клубы сыграют 17 марта 2021 года. Из-за коронавирусной пандемии график некоторых чемпионатов пришлось скорректировать, «Севилья» не сыграла свой матч в срок и поединок перенесли на март. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч в Испании.

Ставки букмекеров

«Севилья» — фаворит этого матча. Букмекеры рекомендуют сделать ставку на победу клуба из Андалусии по коэффициенту 1.43. Также можно поставить на ничейный исход (4.60) и на победу «Эльче» (8.40).

Форма команд

На игру «Севильи» приятно смотреть, этот клуб знает, как побеждать, и очень хочет набирать очки в каждом матче. Хулен Лопетеги проделал замечательную работу. «Севилья» расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице и набрала 51 балл. Команда выиграла 16 матчей, трижды играла вничью и проиграла семь поединков. «Севилья» забила 36 голов и пропустила 20 мячей. В последних матчах «нервионцы» играют не лучшим образом, но все равно набирают драгоценные очки.

«Эльче» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 24 пункта. «Эльче» выиграл пять поединков, девять раз играл вничью и проиграл в 12 матчах. «Эльче» забил 24 гола и пропустил 39 мячей. В последних поединках команда не показывает хорошей игры, клуб регулярно теряет очки и находится в плохой игровой форме.

Информация для ставок

«Эльче» проиграл три матча из последних пяти

«Севилья» одержала победу в трех поединках из последних пяти

«Севилья» забила пять мячей в пяти последних играх

Прогноз