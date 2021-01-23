«Шальке» — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (24.01.2021)

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23 января 2021, 23:32

В 18-м туре чемпионата Германии «Бавария» приедет в гости к одному из аутсайдеров нынешнего сезона «Шальке». Предлагаем прогнозы и обзоры ставок букмекеров на встречу, которая состоится 24 января 2021 года.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.18. В случае победы «Шальке» зайдет коэффициент 13.50. Ничью можно выбрать за 8.50.

Также в линии букмекеры предлагают 2.01 за ТБ 4 и ТМ 4 за 1.86. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.73.

Форма команд

Мюнхенская «Бавария» на протяжении последних сезонов неизменно становилась чемпионом своей страны, и на этот раз команда стремится продолжить свой успех. Несмотря на неудачные матчи за последний месяц, в игре «Баварии» четко просматривается запас прочности. Последний матч был выигран у «Аугсбурга» (0:1), а несколько ранее был обыгран и «Фрайбург» (2:1).

«Шальке» находится в глубоком кризисе более 6 месяцев, и все попытки руководства и тренерского штаба улучшить ситуацию заканчивались провалами. Несмотря на долгожданную победу 9 января над «Хоффенхаймом» (4:0), неудачи команды продолжились в матчах с «Кельном» (1:2) и «Айнтрахтом» (1:3).

Информация для ставок

В последних 34 матчах Бундеслиги «Шальке» одержал победу лишь 1 раз

«Бавария» выиграла 7 из 8 последних встреч с командой из Гельзенкирхена

В этом матче встретятся команды, занимающие первое и последнее место в турнирной таблице

«Бавария» в среднем забивает 2,5 мяча за матч в чемпионате Германии

Прогноз

Достаточно тяжело представить, что «Шальке» на данный момент сможет создать проблемы мюнхенскому гранду. Статистика также говорит против хозяев. «Бавария» очень мотивирована показать болельщикам, что их вялая игра в последних встречах была случайностью.

Предлагаем рискнуть и поставить в букмекерской конторе Мелбет на индивидуальный тотал «Баварии» больше 3 мячей за 1.84.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Кельн».