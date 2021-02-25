«Шарлеруа» — «Генк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (26.02.2021)

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сегодня, 12:08

26 февраля в чемпионате Бельгии сыграют «Шарлеруа» и «Генк». Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Шансы на успех в этой игре между командами букмекеры распределили практически равноценно. Вероятность победы «Шарлеруа» БК Бетсити оценивает в 2.78, а гостевая победа «Генка» идет за 2.48. Заключить пари на ничейный исход матча можно по котировке 3.52.

С небольшим преимуществом в линии БК идут ставки на высокую результативность. Так, вариант с тоталом больше 2,5 голов можно сыграть за 1.85, меньше – 1.97.

Форма команд

Из-за неудачной серии «Шарлеруа» выпал из зоны плей-офф, опустившись на 11-е место. Чтобы вернуться в топ-8, команде нужно ликвидировать минимальное отставание (один балл) от первой восьмерки.

В пяти прошлых турах чемпионата Бельгии «Шарлеруа» отметился только одной победой, которая была оформлена в матче с «Кортрейком» (3:1). После этого команда поочередно разделила очки с «Зюлте-Варегем» (1:1) и «Ваасланд-Беверен» (1:1).

«Генк» тоже находится в мини-кризисе. «Бело-синие» проиграли три матча подряд в чемпионате, опустившись на третье место. Отставание от второго «Антверпена» уже увеличилось на пять зачетных пунктов.

В этой серии «Генк» не смог набрать очки в матчах с «Андерлехтом» (1:2), «Остенде» (1:3) и «Беерсхотом» (1:2). Эти неудачи команды немного скрасила победа над «Сент-Трюйденом» в кубковых соревнованиях (1:0).

Информация для ставок

«Шарлеруа» не проигрывал в четырех из пяти последних матчей на своем поле

«Генк» не побеждал в двух из пяти предыдущих гостевых встреч

В семи последних очных встречах команд на поле «Шарлеруа» случался обмен голами

Прогноз

С атакой у «Шарлеруа» и «Генка» полный порядок, а вот защита у этих команд стабильно дает осечки. Учитывая это, а также статистику очных встреч, предлагаем сыграть ставку «обе забьют – да» по коэффициенту 1.69 в букмекерской конторе Бетсити.