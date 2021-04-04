«Шарлеруа» — «Роял Мускрон-Перувельц». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (04.04.2021)

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вчера, 14:37

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 32-й тур чемпионата Бельгии. «Шарлеруа» ждет в гости неуступчивый «Мускрон». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Шарлеруа». Команда играет дома, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.84. Победа «Мускрона» оценивается по коэффициенту 4.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 2.02. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.79. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.89.

Форма команд

«Мускрон» расположился на 16-м месте и всего на два очка впереди команды, идущей сразу за ним в зоне вылета. Коллектив очень редко побеждает и не может найти свою игру на протяжении всего чемпионата. Чтобы не покинуть высший дивизион Бельгии, команде следует пересмотреть свою игру и внести изменения. В прошлом туре «Мускрон» проиграл «Остенде» (0:1), а немного ранее с тем же счетом смог одолеть «Стандард»

«Шарлеруа» опустился уже на 11-ю строчку чемпионата и давно не может выиграть. У коллектива намечается небольшой кризис, который выражается в результатах клуба. Команде не угрожает понижение в классе, но все же тренерскому штабу следует сделать правильные выводы. В последней игре «Шарлеруа» сыграл вничью с «Брюгге» (1:1), а туром ранее разошелся миром с «Сент-Трюйденом» (0:0).

Информация для ставок

«Шарлеруа» сыграл четыре из пяти последних матчей вничью

«Мускрон» выиграл всего две игры из последних десяти в чемпионате

Последние две встречи между командами завершились ничейным результатом с одинаковым счетом (1:1).

Три последних игры между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды находятся не в лучшей форме, поэтому будут играть осторожно, не идя вперед большими силами. В такой ситуации предлагаем сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 3.6.