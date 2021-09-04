Шотландия — Молдавия. Прогноз на матч отбора ЧМ-2022 (04.09.2021)

В четвертом туре квалификации ЧМ-2022 Молдавия отправится на британский остров, где предстоит сыграть со сборной Шотландии.
|
1 : 0
завершен
вчера, 21:45
Ставки букмекеров
В этой игре букмекеры видят абсолютным фаворитом сборную Шотландии. Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.65. В случае победы гостей зайдет коэффициент 15.0. Ничью можно выбрать по коэффициенту 6.7.
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.7 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.66.
Форма команд
Шотландия не совсем удачно съездила в прошлом туре в Данию, где потерпела поражение (0:2). Команда за четыре тура набрала пять очков, сейчас находится на четвертом месте в турнирной таблице. Этот матч — отличная возможность исправить ситуацию и положить в копилку три очка.
Молдавия — аутсайдер группы, команда занимает последнее место после всех сыгранных туров. В четвертом матче квалификации коллектив дома принимал сборную Австрии и не смог ничего противопоставить более квалифицированной команде. Поражение (0:2) усугубило незавидное положение молдаван.
Информация для ставок
• Беспроигрышная серия Шотландии составляет четыре поединка
• Молдавия проиграла шесть из восьми последних встреч
• Последние четыре из пяти матчей с участием Шотландии завершились результатом «обе забьют – нет»
Прогноз
Предлагаем рискнуть и сделать ставку на победу Шотландии в обоих таймах в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 2.22.